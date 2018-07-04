今夏台北藝穗節 5百場盛典輪番登場

2018-07-04 19:09 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



漫才團體「有我就有趣劇團」扮演一對母女，以脫口秀形式探討「誠實」的真諦。（photo by 台北表演藝術中心提供） 分享 facebook

每年暑假的最大藝文盛事「台北藝穗節」8月登場！今年有118組團隊報名，486場精彩演出將在台北各個角落輪番上陣。4日亮相記者會上，邀請幽默風趣的漫才脫口秀、遊走式舞蹈演出和青春短劇帶來許多表演，成功吸引觀眾目光，主辦的台北表演藝術中心也預告，今年將選出5組優秀團隊，於9月中水源劇場重現演出，讓年輕藝術家的創意更多曝光。

台北藝穗節以不設限、自由開放的原則，不斷嘗試開發各種生活空間，表演團隊不需經過審核，只要報名就能參與演出，每年吸引許多年輕藝術家團隊爭相參與。今年共有118組團隊，帶來486場精彩演出，表演形式涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、音樂劇、漫才脫口秀等跨領域展演，將於8月4日至8月19日於台北市31個特色場地輪番上演。

每年台北藝穗節舉辦的亮相記者會都別出心裁設計，今年也不例外，先由漫才團體「有我就有趣劇團」帶來開場表演，兩名表演者扮演一對母女，以脫口秀形式探討「誠實」的真諦，兩人靠著豐富表情與多變的聲調，搭配詼諧的對話，成功吸引觀眾目光。

接著由「即使我們生無可戀」舞蹈團隊演出，不像一般表演侷限在固定的舞台，多名舞者以「遊走式」的表演，從地板、牆壁到樓梯都能成為舞者發揮的空間；最後則是「玉米雞青少年劇團」，舞者以高中生的青澀愛情為主題，短短5分鐘內演出年輕男女從邂逅、相識、相戀、爭吵、到分開的過程，沒有任何對白，卻能讓人陷入故事情節中。

除了精彩表演外，今年台北藝穗節承襲往年傳統，廣邀各方藝文人士組成看戲大隊，設立「藝穗看心心」專區，於演出後24小時內發表即時評論，產生更多交流對話，延續演出的熱度。為了讓新生藝術家的創意被更多人看見，今年新增「即刻重演」計畫，由「藝穗看心心」選出5組優秀表演團隊，9月20日至23日於水源劇場重現。

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