熬夜看世足賽8強對戰！想看門道別忘這些

2018-07-05 15:18 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

世足賽事精彩絕倫、萬眾矚目，16強淘汰賽結束8強對戰也將足球熱帶出另一波高潮，同步帶動 udn買東西 站上世足賽相關商品銷售業績翻倍成長。除了相關運動商品熱銷外，世足賽事轉播都是在晚間或是凌晨，讓許多足球迷為了要瘋世足準備了不少「備戰用品」，其中少不了看球時嘴饞的零食。除了顧好肚子也別忘了面子，搭上世足熱潮的衣著以及看球賽所需的投影機、大螢幕，更在世足賽前二週就開始熱賣，想準備好這些東西一點都不麻煩，快來貼心的 udn買東西 吧！

熬夜看世足解你的嘴饞 一口接一口停不下來

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其中最推薦的就是 厚切肉乾 ，除了有飽足感口味上的選擇還有黑胡椒與原味兩種風味，讓美味隨時能夠與三五好友一起享受，搭配啤酒更是天生一對。單片包裝方便入口不黏手又衛生，採用CAS認證的新鮮豬隻後腿肉為原料，在現代化的密閉式低溫中央空調的廠房中生產，全程保持肉質新鮮安全衛生，嚐起來口感紮實，搭配獨特調味配方，並佐以糖燻製程，品嚐起來甜而不膩，加入特調配料，經24小時醃漬按摩入味，再以專業技法烘乾成型，使厚片豬肉乾，柔嫩多汁有彈性，炭烤美味使人齒頰留香。

球賽要看得盡興 少不了這些好幫手

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想要球賽看得開心過癮，除了美食之外更要來幾杯飲品，才不至於口乾舌燥，當三五好友相聚時就喝得暢快開心，少不了應景的啤酒杯，推薦 2018世足限定-Let＇s GOAL台灣製啤酒杯 ，單杯容量剛剛好330ml，旗幟在玻璃杯上飄揚，裝入啤酒，一口飲下讓泡沫在口中翻騰，曼妙的杯子曲線，握杯如握盃，更象徵好運源源不絕，在杯身上還有歷屆該國的冠軍數，以星星顯示出該國的奪冠數量，共有7種款式的啤酒杯可供選擇，今年世足賽，就用它來為你支持的球隊加油吧！

看球就是要緊盯大螢幕 同時更要保護雙眼

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看球賽就是要有大螢幕，推薦 BenQ55型4K HDR 連網 護眼廣色域液晶顯示器 ，55吋大螢幕看起球賽超有臨場感，搭載智慧連網，內建Netflix、YouTube與LiTV，豐富4K影片隨選隨看，市場唯一護眼4K，四段低藍光模式選擇，讓熬夜看球賽更不傷眼。

瘋世足也要讓衣著更有型 穿上支持的球隊為他們加油

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因應世足賽事，知名服飾品牌GIORDANO也推出一系列衣著，推薦 女裝世界盃主題足球小熊印花T恤 ，純棉材質舒適好穿，面料用心地剔除雜質，質感柔軟舒適、吸濕、透氣，穿起來一身清爽，更顯神采飛揚。在世足賽事正熱鬧的時刻，可以穿上自己喜愛的球衣，為心目中支持的球隊喝采！

超經典復古零嘴 看球賽當然不能少這一味

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另外再推薦永遠的經典美味- 模範生雞汁點心麵 ，酥脆的口感搭配香氣十足的雞汁，讓人一口接一口愛不釋手。除了點心麵之外，洋芋片更是球賽好夥伴， 停不來的馬鈴薯洋芋脆捲5罐組 ，ㄧ次推出4種口味任選，有清爽的海苔、酸辣有勁的美味、濃郁香氣的起士及讓人口齒留香的披薩口味，ㄧ次下單就能擁有多重滿足。

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熬夜瘋世足就靠它 看完上班不斷電

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熬夜看球但是隔天依然要上班，就在疲倦時來一瓶，可以補充活力且兼具口感的機能補給飲料吧，推薦 水蠻牛維他命B補給飲料 ，提供給長時間盯著螢幕的球迷們，可以隨時隨地補充水分，無論早晚，超大容量590ml讓大家可以一起恣意分享。

udn買東西 自即日起至7月15日止推出 世足應援團活動專區 ，陪你一起瘋世足，熬夜提神必備飲品，以及經典美味零嘴，眾多美食應有盡有，讓你熬夜不怕累，世足賽看得超盡興。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

udn買東西自6月29日起至7月15日止推出世足應援團活動。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

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