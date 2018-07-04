2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



連日高溫，兩大超商競推沁涼消暑感咖啡，其中咖啡愛好者夏日首選「西西里咖啡」也買得到，7-ELEVEN上月即限區開賣，每杯有整顆檸檬入料，不到兩周熱銷10萬杯，7月18日起全台都買得到；全家即日起也推出西西里咖啡，特製檸檬冰磚搭上冰美式咖啡，另引進日本爆紅「可樂咖啡」，Line好友、全家會員享特價。

迎戰夏日，7-ELEVEN表示，CITY CAFE及現萃茶冰飲結構較去年同期成長逾3成，上月在高屏660間門市開賣的「西西里風檸檬咖啡」，在大杯冰美式中加入整顆檸檬榨汁，不到兩周銷出10萬杯，即日起擴大至南部1,340間門市，18日起全台都喝得到，每杯65元。現萃茶方面，則以台灣四季春青茶為茶底，加入擁有「綠寶石」美名的屏東尤力克品種檸檬推出「一顆檸檬青茶」，在全台671間門市上市，特大杯售價60元，7月9日起3天憑Line折價券享第2杯半價。

至於全家便利商店7月4日起也推出西西里咖啡，加碼引進去年日本販賣機超夯「可樂咖啡」，取名「黑痞可樂咖啡」，以義式濃縮咖啡、咖啡冰磚作為基底，每杯咖啡再附上一整瓶350毫升可口可樂，奇妙組合引人好奇，去年可口可樂曾在日本販賣機開賣「咖啡可樂」爆紅。全家消息一出，網友反應兩極：「明天就買來喝」、「我不敢嘗試」，成功引起話題。