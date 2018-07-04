范少勳、簡廷芮人氣夯 代言潮流服飾

2018-07-04 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



延續2Way包的概念，台灣服裝品牌plain-me首度與日本快時尚眼鏡品牌Owndays合作，打造方塊眼鏡包。而且全新形象還找來「鮮肉」范少勳演繹，示範包款的各種用法。

以BL劇嶄露頭角的范少勳在plain-me與Owndays的聯名系列形象廣告中，收起過往給人陽光型男的印象，以少見的斯文造型現身於鏡頭前。在影片中范少勳化身為服務業救援隊長，模擬服務業人員在工作中遭遇的各種困難，透過服務業救援隊長挺身而出，順利解決日常工作面臨的危機。而聯名包款，定義能裝載隨身小物的用途，能繫於皮帶上當成隨身腰包，外側夾層的內裡使用細緻防刮布，手機、眼鏡或手錶隨手放置不怕刮傷，側邊全開拉鍊可平攤包體，讓使用者整理物品輕鬆方便；為因應台灣多雨的天氣，包身材質經過特殊防潑水加工處理，即使遇雨也不怕弄濕重要物品。