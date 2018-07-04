親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

6歲男童公園玩躲貓貓 竟昏倒猝死家長錯愕

吳茂昆遭彈劾 東華校友：與有榮焉變令人汗顏

范少勳、簡廷芮人氣夯 代言潮流服飾

2018-07-04 18:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

延續2Way包的概念，台灣服裝品牌plain-me首度與日本快時尚眼鏡品牌Owndays合作，打造方塊眼鏡包。而且全新形象還找來「鮮肉」范少勳演繹，示範包款的各種用法。

以BL劇嶄露頭角的范少勳在plain-me與Owndays的聯名系列形象廣告中，收起過往給人陽光型男的印象，以少見的斯文造型現身於鏡頭前。在影片中范少勳化身為服務業救援隊長，模擬服務業人員在工作中遭遇的各種困難，透過服務業救援隊長挺身而出，順利解決日常工作面臨的危機。而聯名包款，定義能裝載隨身小物的用途，能繫於皮帶上當成隨身腰包，外側夾層的內裡使用細緻防刮布，手機、眼鏡或手錶隨手放置不怕刮傷，側邊全開拉鍊可平攤包體，讓使用者整理物品輕鬆方便；為因應台灣多雨的天氣，包身材質經過特殊防潑水加工處理，即使遇雨也不怕弄濕重要物品。

潮流女裝ROCKCOCO則與插畫家Kanahei合作，讓卡娜赫拉的小動物（Kanahei’s Small Animals）走出手機螢幕，推出聯名系列服裝。設計靈感源自於P助與粉紅兔兔在貼圖上時而耍賴、時而搞笑的有趣互動，此次品牌更邀請新生代偶像簡廷芮擔任形象大使，透過她生動表情，成功詮釋畫家筆下主角自然的迷人模樣。這系列版型上選用特殊顯瘦剪裁，讓經典的T恤都更加豐富有趣，還提供了荷葉裙襬One Piece、或是側邊開衩，領口撞色等設計，讓每個人都能找到屬於自己的單品，輕鬆駕馭。

ROCKCOCO與卡娜赫拉的小動物聯名系列T恤，約1,580元。圖／ROCKCO...
ROCKCOCO與卡娜赫拉的小動物聯名系列T恤，約1,580元。圖／ROCKCOCO提供
分享
plain-me與Owndays聯名系列2Way方塊眼鏡包，約1,280元。圖／...
plain-me與Owndays聯名系列2Way方塊眼鏡包，約1,280元。圖／plain-me提供
分享
人氣男星范少勳為plain-me與Owndays聯名系列廣告，擔綱主角演繹新包款...
人氣男星范少勳為plain-me與Owndays聯名系列廣告，擔綱主角演繹新包款。圖／plain-me提供
分享
新生代偶像簡廷芮詮釋潮流女裝ROCKCOCO則與插畫家Kanahei合作的T恤。...
新生代偶像簡廷芮詮釋潮流女裝ROCKCOCO則與插畫家Kanahei合作的T恤。圖／ROCKCOCO提供
分享
人氣男星范少勳為plain-me與Owndays聯名系列廣告，擔綱主角演繹新包款...
人氣男星范少勳為plain-me與Owndays聯名系列廣告，擔綱主角演繹新包款。圖／plain-me提供
分享

貼圖

相關新聞

中部動漫祭今登場 龜子小泱人氣爆棚

2018-07-04 19:12

今夏台北藝穗節 5百場盛典輪番登場

2018-07-04 19:09

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

莫爾頓牛排館滿40歲！炎夏經典套餐2,388元起

2018-07-04 18:33

夏姿聯手迪士尼 東方風的米奇米妮好新奇

2018-07-04 18:22

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

網美新選「美國冰淇淋霸主」登台　多口味、低熱量

2018-07-04 17:13

詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉

2018-07-04 17:08

有甘田與集賢庇護工場合作 讓台灣茶更具人情味！

2018-07-04 16:43

日本扭蛋星球特展來台，北、高同步開展！

2018-07-04 16:32

家居品時尚跨界 IKEA收據當地毯 韓劇主角房搬回家

2018-07-04 15:01

Haagen Dazs極選巧克力 晶華獨家首賣

2018-07-04 14:28

嗨世足直播配美食 餐廳推套餐、祭折扣

2018-07-04 13:40

日超夯「咖啡+可樂」來了！全家今開賣 這幾天59元

2018-07-04 12:54

大英自然史博物館展3日開幕 炎亞綸人氣站台

2018-07-04 11:36

日常中展現優雅 CHANEL漫步巴黎

2018-07-04 00:19

澳門 高CP值餐廳推薦

2018-07-03 23:50

美妝界的8心8箭小鑽瓶誕生 萬元鑽石項鍊大方送

2018-07-03 23:40

比日本多2倍海膽！ 東京海鮮丼「つじ半」6日開幕

2018-07-03 23:14

宇宙級超級巨星景甜 降臨Dior高訂大秀

2018-07-03 22:39

木村光希的人生第一場看秀 獻給香奈兒高級訂製服

2018-07-03 22:21

連醬油都可溯源！全家、永豐餘聯名便當 每份88元

2018-07-03 20:17

奴才魂爆發！小7集點換史努比狗屋 全家老蕭愛犬袋夯

2018-07-03 19:43

可口可樂50周年特展首曝光 珍貴收藏讓人通通想帶回家

2018-07-03 19:35

快閃53天！新加坡人氣甜點 確定明年在台展店

2018-07-03 18:53

女神系壽司抵台！ 唯美「竹」造型日本熱銷500萬份

2018-07-03 18:51

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

誠品打造星戰限定店 千年鷹號座艙椅亮相！

2018-07-03 17:28

鳳小岳自曝家庭生活就像「打游擊戰」！

2018-07-03 16:50

周三吃個堡！誠品行旅7款小漢堡吃到飽 每人777元

2018-07-03 16:46

名人穿啥／一覽歐陽娜娜的球鞋女孩穿搭術！

2018-07-03 16:17

momo話題商品 環保袋、立體口罩熱銷

2018-07-03 14:34

全家、永豐餘生技 聯名推無添加便當

2018-07-03 14:34

《搖滾莫札特》用法式搖滾唱出你沒見過的莫札特！

2018-07-03 13:15

全家攜手永豐餘生技推聯名便當

2018-07-03 12:18

孫芸芸要去巴黎看高訂 少奶奶的時尚路好威

2018-07-03 12:08

「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57

昆凌想當亞洲貝嫂？ 自創品牌即起開賣

2018-07-03 10:48
看更多

熱門文章

北捷成「屍速列車」 旅客尖叫暴衝竟因為一隻老鼠

2018-07-04 09:40

法國帥哥自曝捨南韓選台灣4原因 最後一個讓他傷透心

2018-07-04 10:02

1顆電池背下山8000元 排雲山莊徵求勇士

2018-07-03 21:32

熱低壓恐成颱 吳德榮：各國模式模擬將是較強的颱風

2018-07-04 06:20

北捷老鼠劫7百人奔逃留下一堆鞋 大安站保管到11日

2018-07-04 12:46

跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

2018-07-04 10:33

國中女常側躺滑手機 脊椎竟側彎呈50度

2018-07-03 22:33

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

選老公必看！哪些生肖男特別寵老婆？

2018-07-04 08:00

空中驚魂！遠航22年老爺機發動機失效 165人驚魂

2018-07-03 22:24

就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車

2018-07-04 15:21

冷氣師傅「神安裝」 網友笑回：這樣機器才不會壞

2018-07-04 14:20

北捷「屍速列車」照曝光 網友：老鼠有這麼可怕？

2018-07-04 13:31

台灣發現新物種！ 以前竟誤認是蝦卵

2018-07-04 09:10

咖啡、綠茶、白開水 我的喝水三部曲

2018-07-04 00:30

老鼠引起乘客恐慌推擠 北捷：車站車廂每月約抓5隻

2018-07-04 11:38

把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16

中南部雨勢逐日緩和 颱風瑪莉亞今明兩天將生成

2018-07-04 10:12

練瑜珈30年 7旬婦挑戰高難度動作竟骨折了

2018-07-04 07:33

日超夯「咖啡+可樂」來了！全家今開賣 這幾天59元

2018-07-04 12:54

連續強降雨 台28線旗山往田寮路段「坍了」

2018-07-04 16:02

影／【唐綺陽】2018下半年12星座運勢解析

2018-07-04 12:48

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

比日本多2倍海膽！ 東京海鮮丼「つじ半」6日開幕

2018-07-03 23:14

宇宙級超級巨星景甜 降臨Dior高訂大秀

2018-07-03 22:39

水庫進帳 嘉南稻作供灌壓力舒緩

2018-07-03 23:07

外國旅客最愛10大景點 故宮、西門町吊車尾

2018-07-04 10:42

夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31

皮蛇好痛！ 認清6初期症狀早服藥減少疼痛

2018-07-04 09:21

影╱揹一顆電池下玉山有8000元 這錢卻沒人要賺

2018-07-04 14:10

木村光希的人生第一場看秀 獻給香奈兒高級訂製服

2018-07-03 22:21

突然尿不出來 才知腫瘤吃掉腎

2018-07-04 00:30

相處之道／讓長輩任性點

2018-07-04 06:00

心情點滴／只要努力終究會被看見

2018-07-04 06:00

家人關係／葡萄成熟時

2018-07-04 06:00

生活被制約？研究發現：智慧型手機讓人們更孤獨

2018-07-04 08:21

暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

外國旅客喜愛景點排名才第九 故宮說話了

2018-07-04 12:03

影／宜蘭童玩節開玩了 比基尼女郎大喊：很爽！

2018-07-04 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top