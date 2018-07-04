范少勳、簡廷芮人氣夯 代言潮流服飾
延續2Way包的概念，台灣服裝品牌plain-me首度與日本快時尚眼鏡品牌Owndays合作，打造方塊眼鏡包。而且全新形象還找來「鮮肉」范少勳演繹，示範包款的各種用法。
以BL劇嶄露頭角的范少勳在plain-me與Owndays的聯名系列形象廣告中，收起過往給人陽光型男的印象，以少見的斯文造型現身於鏡頭前。在影片中范少勳化身為服務業救援隊長，模擬服務業人員在工作中遭遇的各種困難，透過服務業救援隊長挺身而出，順利解決日常工作面臨的危機。而聯名包款，定義能裝載隨身小物的用途，能繫於皮帶上當成隨身腰包，外側夾層的內裡使用細緻防刮布，手機、眼鏡或手錶隨手放置不怕刮傷，側邊全開拉鍊可平攤包體，讓使用者整理物品輕鬆方便；為因應台灣多雨的天氣，包身材質經過特殊防潑水加工處理，即使遇雨也不怕弄濕重要物品。
潮流女裝ROCKCOCO則與插畫家Kanahei合作，讓卡娜赫拉的小動物（Kanahei’s Small Animals）走出手機螢幕，推出聯名系列服裝。設計靈感源自於P助與粉紅兔兔在貼圖上時而耍賴、時而搞笑的有趣互動，此次品牌更邀請新生代偶像簡廷芮擔任形象大使，透過她生動表情，成功詮釋畫家筆下主角自然的迷人模樣。這系列版型上選用特殊顯瘦剪裁，讓經典的T恤都更加豐富有趣，還提供了荷葉裙襬One Piece、或是側邊開衩，領口撞色等設計，讓每個人都能找到屬於自己的單品，輕鬆駕馭。
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