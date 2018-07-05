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不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

「好奶就該自己賣」鮮乳坊年年打造新牧場品牌

2018-07-05 15:46聯合新聞網 聯合數位文創

你買的鮮乳都來自哪一個牧場？眼見乳品市場看得見品名卻看不見牧場的現況，鮮乳坊創立三年打造了四款單一牧場品牌鮮乳，讓消費者清楚知道喝下的每一口鮮乳都是誰養的牛，產銷透明獲消費者青睞，更獲連鎖通路支持，最新品牌—許慶良鮮乳上架連鎖量販店家樂福與連鎖便利商店「全家」。

鮮乳坊最新聯名牧場鮮乳—許慶良鮮乳，即日起上架「全家」與「家樂福」。(圖/文 鮮...
鮮乳坊最新聯名牧場鮮乳—許慶良鮮乳，即日起上架「全家」與「家樂福」。(圖/文 鮮乳坊 提供)
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連鎖通路也看見的「好農商機」

成立鮮乳坊的大動物獸醫師龔建嘉表示：「咖啡歷經三次革命成為現代人生活中的精品飲品，不只追求能喝就好，更要求品種、烘培、沖泡方式；而鮮乳同樣也在革命，食農教育盛行，消費者除了追求食品安全，更重視乳品是否具備在地特色，因此鮮乳坊推出單一牧場，不只食材在地，更是口味限定。」

以獸醫把關的單一牧場鮮乳建立起名牌信任感，鮮乳坊繼線上訂購破三萬名會員後，更獲得店家支持，在藥局、健身房等非典型通路販售，2016年連鎖便利商店「全家」獨家導入小罐裝的好農—嘉明鮮乳，2017年連鎖咖啡業者路易莎更擴大認養了幸運兒牧場，獨立酪農品牌的市場競爭力越顯雄厚。

乳牛飼養職人：許慶良（中）、許東森（右）、許登畯（左）。(圖/文 鮮乳坊 提供)
乳牛飼養職人：許慶良（中）、許東森（右）、許登畯（左）。(圖/文 鮮乳坊 提供)
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許慶良牧場一次進駐兩「家」通路

創立三年打造了豐樂、嘉明、幸運兒三間Ａ級牧場品牌，鮮乳坊今年再接再勵，與曾獲天噸牛獎的Ａ級牧場—許慶良牧場合作，於連鎖便利商店「全家」及大型量販通路「家樂福」販售一公升裝鮮乳，更邀請到第29屆金曲獎「最佳台語男歌手獎項」獎項視覺設計之插畫家—良根進行包裝設計，以在地復古風格的雕版印刷呈現出許慶良一家的職人精神。

傳承四十年的經典風味現正特惠中

許慶良牧場，由台灣首批畜牧獸醫專業酪農—許慶良於民國71年創立，歷經四十年，以雄厚的實力養育出日產乳量30公斤，遠超業界的健壯乳牛，作為乳品質計價標準的乳脂肪更高達4.2％，高優質鮮乳顯現職人精神，傳承兩代卻謙虛地堅信「不是我們在養牛，而是牛在養我們」將乳牛當作家人照顧，養育出乳香典雅、口感綿密不膩的清爽系濃厚鮮乳。

兩家通路聯手支持在地農業，即日起至8月18日，於「家樂福」與「全家便利商店」購買鮮乳坊—許慶良鮮乳，單罐特價109元。

特惠再加碼，即日起至7月18日，於「全家便利商店」購買兩罐以上，上傳發票到鮮乳坊臉書粉絲團可參加總價破萬的神秘抽獎；於「家樂福」購買六罐以上，還可兌換鮮乳坊保冷袋，數量有限贈完為止。

牧場便利商店

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