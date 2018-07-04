莫爾頓牛排館滿40歲！炎夏經典套餐2,388元起

2018-07-04 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



全球歡慶40周年，莫爾頓牛排即日起到8月底推出3套經典套餐，包含菲力牛排、蜂蜜巴薩米克醋香烤鮭魚，以及比安科雞排或奶油蒜味珍寶蝦佐義大利天使麵，再搭配夏日口感的清爽檸檬派，每套2,388元起。

莫爾頓牛排迎接40歲生日規畫炎夏精選套餐，包含清新沙拉、主廚推薦經典主餐、配菜以及甜點。其中，沙拉有莫爾頓招牌沙拉、厚切蕃茄莫扎瑞拉起司沙拉、凱撒沙拉及煙燻火腿莫扎瑞拉起司捲，清爽鮮脆口感，喚醒在食慾不振的夏日味蕾。

主菜則是延續去年受到好評的招牌菜色，像是6盎司菲力牛排、蜜巴薩米克醋香烤鮭魚、比安科雞排或奶油蒜味珍寶蝦佐義大利天使麵等多款主菜，提供饕客選擇。同時可搭配配菜，如馬鈴薯泥、奶油菠菜、水煮青花椰菜、里昂馬鈴薯片等，讓主菜風味更提升。品嘗過沙拉及主菜，最後當然少不了甜點，莫爾頓牛排除了提供適合夏日品嘗的清爽檸檬派外，還有招牌特濃巧克力慕絲、酸甜滋味的綜合莓果配奶油，讓整頓美食之旅畫下完美句點。