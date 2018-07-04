小七冰飲銷售飆高 阿法奇朵霜淇淋登場

2018-07-04 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



今夏出現「極端高溫」現象，帶動7-ELEVEN的CITY CAFE及現萃茶的冰飲結構較去年同期成長超過3成。

7-ELEVEN表示，繼6月份於660家門市推出歐美流行的「西西里風檸檬咖啡」，不到2周已售出超過10萬杯，即日起擴大導入南部共1,340間門市，18日將於全台門市上市。而現萃茶也以「一顆檸檬青茶」來對應，滿足不喝咖啡族群需求。 除CITY CAFE及現萃茶以檸檬領軍迎接盛夏之外，CITY CAFE的Espresso也推出新吃法，在全台超過1,000家有霜淇淋機的門市推出「阿法奇朵霜淇淋」。

7-ELEVEN現萃茶新品「一顆檸檬青茶」堅持每杯要含有完整一顆檸檬的份量，採用屏東當地有綠寶石之稱的尤力克品種，現榨整顆檸檬後、透過冷藏送到全台每家門市，分別以黃金比例加入台灣四季春青茶及冰美式，每杯都喝得到整顆的檸檬，7-ELEVEN預期，全新口感及風味不僅可帶入新來客，將可再帶動一波冰飲熱潮。

7-ELEVEN霜淇淋新品「阿法奇朵霜淇淋」將北海道十勝產鮮乳霜淇淋淋上濃烈的Espresso，馬上食用即可品嚐到冷熱苦甜的多層次口感，是屬於大人風味的選擇，而為呈現質感，更設計專屬馬卡龍綠的紙杯，品味與質感兼具。