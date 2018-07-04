星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



除了關注買一送一，台灣星巴克即日起一連5天在台北信義威秀中庭舉辦星冰樂夏日奇想樂園，除了有5大Instagram美拍打卡區，還有拚字、投下許願星星等體驗活動，現場還可以50元列印出IG照即贈好禮，現場掃描QR Code就送當日大杯星冰樂體驗價優惠券。

星巴克於7月4日至7月8日舉辦「星冰樂夏日奇想樂園」，每日上午10點至晚間10點都能前往玩耍體驗，每個體驗區都有夥伴與你同樂。現場有「夢想無限大」、「投夢區」、「關於你的夏日舞台」、「奔放整個夏天」、「分享夏日精彩」等體驗區，成為本周拍照打卡新熱點。

民眾與現場指定區合照，並且完成上傳至個人Instagram帳號，投入50元列印照片後即贈限量活動贈品。此外，活動期間內在現場掃描QR Code，就送限量「當日大杯星冰樂體驗價優惠」，憑券於當日前往星巴克大台北地區門市點購任一大杯星冰樂，可享夏日體驗價130元一次。