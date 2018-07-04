張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框
對社群、數位當代的年輕世代，闡述高級時裝的真正意涵，是Giorgio Armani Prive 2018秋冬系列的旨意，重返純粹的伸展台，展現奢華與力求完美的精神，法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）和大陸女星張梓琳都是看秀嘉賓。
本季以精雕細琢、極致華麗的風格，做為高級訂製服的定調，煥發品牌的優雅核心，以閃亮緞面燕尾服為例，運用黑色和香檳色交替；鬱金香立裁的鵝絨卡迪禮服（cady gown），或是以數百公尺的飄逸薄紗製成的連身裙，都極盡繁複工藝之能事；荷葉邊疊砌成為黑色長連身裙的細節，刺繡薄紗搭配羽飾短裙，則有輕巧迷人的風采，所有造型都在結構上展現優雅、女神的傲然樣貌。
在色彩部分以各色階的粉色作為穿插，包括柔和裸色到明亮的紫紅色，玉石綠、深綠松石及寶藍色，也成為發揮閃耀面料的色系；略呈橢圓形的無邊女帽，成為優雅形象的點綴與加分。此外，向來擅長用蝴蝶結作為標誌設計的Alexis Mabille，這次以蝴蝶結的褶襉設計，像綻放的扇型花朵成為前襟設計，同樣以裸色的層疊紗質表現；Stephane Rolland則是以更強烈的結構視覺為主，運用波紋、縐褶、弧線的堆砌，展現更為華麗的風情，粉裸玫瑰色的輕盈浪漫，有著復古高雅的風韻。
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