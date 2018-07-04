網美新選「美國冰淇淋霸主」登台 多口味、低熱量

2018-07-04 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



酷暑冰品市場熱，各式外來夯冰陸續進口來台，在美國於2012年上市的Halo Top，挾著低熱量、高蛋白的特色而受到消費者喜愛，短短五年的銷量即超越哈根達斯及Ben&Jerry's等熱門冰品，於2017 年成為美國最暢銷的冰淇淋，更被譽為「美國冰淇淋霸主」。今夏，這款冰品也在台灣上市了！

家樂福即日起至7/10推出美國周活動，精選300多支美國進口商品一次促銷，其中新品超過50支，除了上市五年銷售量就打敗知名品牌的超夯高蛋白低熱量冰淇淋，還有非基改爆米花、侏羅紀公園爆米花、美國名人潔西卡艾芭自創的無毒嬰幼兒品牌Honest洗髮沐浴商品等，讓今年美國周商品備受注目。

其中，HALO TOP的每桶熱量大約240~320卡路里，只有市面上一般冰淇淋的六分之一，口味多樣化。而美國市佔率第一的Jif花生醬，以烘烤過的花生製作而成，口感綿密滑順，超大份量200元有找，是體驗美式早午餐不可或缺的首選。