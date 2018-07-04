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詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉

2018-07-04 17:08聯合報 記者曾智緯╱即時報導

睽違五年再度來台的NBA明星球員詹姆斯哈登（James Harden）將在明日（7/5）會見球迷，並參與綜藝節目錄製。不過今日先舉辦媒體見面會，並親自傳授台灣年輕球員訓練撇步。

甫獲NBA年度MVP（Most Valuable Player，最有價值球員）大獎的火箭球員「大鬍子」詹姆斯哈登，受adidas邀請第三度訪台，會見廣大的球迷們。媒體記者會時，場地安排於炎熱的戶外，且延遲了30分鐘才開場，現場仍熱情不減，所有人都殷切的等待哈登現身。親民的哈登一如多年前，一上台就與現場媒體打招呼，當主持人提問得到MVP大獎的心情是什麼？大鬍子說「能獲得最有價值球員獎當然很開心，但（火箭隊）能獲得總冠軍會更好」，言談之中，仍難掩與冠軍盃擦身而過的失望。

隨後，詹姆斯哈登更與現場已安排好的年輕球員互動，親自指導NBA等級的體能訓練方法，他表示「即使沒有打球時，也會固定有高強度的訓練，以維持要長期在球場上快速移動的本錢」。不僅如此，他還下場示範正確動作，並給予球員正面的鼓勵。而只要是明星球員，adidas都會為其打造限定系列，他也特別穿上Summer Pack系列Harden Vol.2的白色球鞋現身，另問到對新球鞋的看法時，哈登回應「新鞋的鞋筒高度經過優化後，穿著比過往更舒適，且讓動作更靈活」。

詹姆斯哈登於活動時穿著adidas Summer Pack系列Harden Vo...
詹姆斯哈登於活動時穿著adidas Summer Pack系列Harden Vol.2球鞋，價格未定。圖／摘自adidas官網
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adidas品牌總經理（左）特別致贈詹姆斯哈登紀念畫作。記者曾智緯／攝影
adidas品牌總經理（左）特別致贈詹姆斯哈登紀念畫作。記者曾智緯／攝影
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在指導體能訓練後，球星詹姆斯哈登與年輕球員共同合影。記者曾智緯／攝影
在指導體能訓練後，球星詹姆斯哈登與年輕球員共同合影。記者曾智緯／攝影
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adidas Summer Pack系列Harden Vol.2球鞋，約5,59...
adidas Summer Pack系列Harden Vol.2球鞋，約5,590元。圖／摘自adidas官網
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NBA年度MVP球員詹姆斯哈登親自下場示範體能訓練。記者曾智緯／攝影
NBA年度MVP球員詹姆斯哈登親自下場示範體能訓練。記者曾智緯／攝影
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