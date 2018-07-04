詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉
睽違五年再度來台的NBA明星球員詹姆斯哈登（James Harden）將在明日（7/5）會見球迷，並參與綜藝節目錄製。不過今日先舉辦媒體見面會，並親自傳授台灣年輕球員訓練撇步。
甫獲NBA年度MVP（Most Valuable Player，最有價值球員）大獎的火箭球員「大鬍子」詹姆斯哈登，受adidas邀請第三度訪台，會見廣大的球迷們。媒體記者會時，場地安排於炎熱的戶外，且延遲了30分鐘才開場，現場仍熱情不減，所有人都殷切的等待哈登現身。親民的哈登一如多年前，一上台就與現場媒體打招呼，當主持人提問得到MVP大獎的心情是什麼？大鬍子說「能獲得最有價值球員獎當然很開心，但（火箭隊）能獲得總冠軍會更好」，言談之中，仍難掩與冠軍盃擦身而過的失望。
隨後，詹姆斯哈登更與現場已安排好的年輕球員互動，親自指導NBA等級的體能訓練方法，他表示「即使沒有打球時，也會固定有高強度的訓練，以維持要長期在球場上快速移動的本錢」。不僅如此，他還下場示範正確動作，並給予球員正面的鼓勵。而只要是明星球員，adidas都會為其打造限定系列，他也特別穿上Summer Pack系列Harden Vol.2的白色球鞋現身，另問到對新球鞋的看法時，哈登回應「新鞋的鞋筒高度經過優化後，穿著比過往更舒適，且讓動作更靈活」。
留言