詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉

2018-07-04 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



睽違五年再度來台的NBA明星球員詹姆斯哈登（James Harden）將在明日（7/5）會見球迷，並參與綜藝節目錄製。不過今日先舉辦媒體見面會，並親自傳授台灣年輕球員訓練撇步。

甫獲NBA年度MVP（Most Valuable Player，最有價值球員）大獎的火箭球員「大鬍子」詹姆斯哈登，受adidas邀請第三度訪台，會見廣大的球迷們。媒體記者會時，場地安排於炎熱的戶外，且延遲了30分鐘才開場，現場仍熱情不減，所有人都殷切的等待哈登現身。親民的哈登一如多年前，一上台就與現場媒體打招呼，當主持人提問得到MVP大獎的心情是什麼？大鬍子說「能獲得最有價值球員獎當然很開心，但（火箭隊）能獲得總冠軍會更好」，言談之中，仍難掩與冠軍盃擦身而過的失望。