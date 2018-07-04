家居品時尚跨界 IKEA收據當地毯 韓劇主角房搬回家

2018-07-04 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



好的居家設計不只需要實用功能，更需要設計感與時尚感，才能在現代居家空間中更顯歷久彌新。居家品牌近年特別流行聯名，不管是與業界成名已久的設計大師或才華洋溢的後起之秀合作，還是透過藝人光環加持，時尚的魅力都能讓大家對居家空間有更多想像。

由當紅設計師Virgil Abloh和Off-White團隊主導設計的IKEA MARKERAD系列，預計在2019年正式上市。圖／IKEA提供 分享 facebook

秉持好的設計應該結合形式、功能、品質、永續發展，以及人人負擔得起價格的IKEA，近年推出越來越多與時尚潮流品牌、設計大師合作的聯名系列商品，試圖將精品設計元素融入日常生活，讓高端時尚也能變得更平易近人。今年IKEA大眾化設計日（Democratic Design Days）剛在瑞典落幕，在新品發佈會中最吸睛的正是由Louis Vuitton新任男裝藝術總監的當紅設計師Virgil Abloh和Off-White團隊主導設計的「IKEA MARKERAD」系列，讓包含椅子、桌子、地毯，或是購物袋等家居品增添了更多時尚潮流元素。而「如何讓IKEA家居展現Off-White風格的隱意與彩蛋」，更成為全球Virgil Abloh粉的最大看點。

IKEA設計家具與家居品向來以實用性和功能性為考量，此次與時尚潮流天王Virgil Abloh的合作，包括將他最喜愛的IKEA經典藍色FRAKTA購物袋，以柔軟且耐磨的再生紙為材質重塑，包身印上「Sculpture」字樣，更展現Virgil對此包款的喜愛。而發佈會現場一張OVERSIZE的IKEA收據也令人發噱，竟然是一張可以放在地上，也可以放在牆上的地毯，還有紅底搭配藍色字樣「BLUE」挑戰感官衝突的地毯、中央大大寫著「KEEP OFF」字樣的傳統圖紋地毯，以及綠色長毛印著「WET GRASS」的地毯，都有種意在言外的幽默。另外，四面透明的收納櫃相當考驗使用者的收納功力。