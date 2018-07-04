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家居品時尚跨界 IKEA收據當地毯 韓劇主角房搬回家

2018-07-04 15:01聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

好的居家設計不只需要實用功能，更需要設計感與時尚感，才能在現代居家空間中更顯歷久彌新。居家品牌近年特別流行聯名，不管是與業界成名已久的設計大師或才華洋溢的後起之秀合作，還是透過藝人光環加持，時尚的魅力都能讓大家對居家空間有更多想像。

由當紅設計師Virgil Abloh和Off-White團隊主導設計的IKEA ...
由當紅設計師Virgil Abloh和Off-White團隊主導設計的IKEA MARKERAD系列，預計在2019年正式上市。圖／IKEA提供
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秉持好的設計應該結合形式、功能、品質、永續發展，以及人人負擔得起價格的IKEA，近年推出越來越多與時尚潮流品牌、設計大師合作的聯名系列商品，試圖將精品設計元素融入日常生活，讓高端時尚也能變得更平易近人。今年IKEA大眾化設計日（Democratic Design Days）剛在瑞典落幕，在新品發佈會中最吸睛的正是由Louis Vuitton新任男裝藝術總監的當紅設計師Virgil Abloh和Off-White團隊主導設計的「IKEA MARKERAD」系列，讓包含椅子、桌子、地毯，或是購物袋等家居品增添了更多時尚潮流元素。而「如何讓IKEA家居展現Off-White風格的隱意與彩蛋」，更成為全球Virgil Abloh粉的最大看點。

IKEA設計家具與家居品向來以實用性和功能性為考量，此次與時尚潮流天王Virgil Abloh的合作，包括將他最喜愛的IKEA經典藍色FRAKTA購物袋，以柔軟且耐磨的再生紙為材質重塑，包身印上「Sculpture」字樣，更展現Virgil對此包款的喜愛。而發佈會現場一張OVERSIZE的IKEA收據也令人發噱，竟然是一張可以放在地上，也可以放在牆上的地毯，還有紅底搭配藍色字樣「BLUE」挑戰感官衝突的地毯、中央大大寫著「KEEP OFF」字樣的傳統圖紋地毯，以及綠色長毛印著「WET GRASS」的地毯，都有種意在言外的幽默。另外，四面透明的收納櫃相當考驗使用者的收納功力。

相較IKEA選擇與設計師聯名，韓系品牌則熱愛透過戲劇展演呈現家居用品的夢幻使用情境。喜愛看韓劇的消費者肯定對iloom怡倫家居不陌生，從《她很漂亮》、《鬼怪》到最新漫畫改編熱播劇《金秘書為何那樣》都能看到各款經典商品的蹤影。此次iloom依照劇中男女主角不同的個性、身份、背景分別打造不同風格的居家風格，從符合副會長身份的華麗、深色風格，到金秘書單身小資女的明亮自然風格，除了運用不同形式的傢俱展現空間靈活運用的彈性之外，家具設計更考慮亞洲人身形、日常生活習慣調整功能設計，顏色的使用亦融合北歐自然風格與流行色彩學，讓居家生活佈置變的時尚有趣。

紅遍時尚圈的FRAKTA購物袋，Virgil用Sculpture字樣表達在他心中...
紅遍時尚圈的FRAKTA購物袋，Virgil用Sculpture字樣表達在他心中的形象。圖／IKEA提供
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戲劇中男主角也到韓國iloom實體店面體驗目前最新電動床組Argin。圖／摘自愛...
戲劇中男主角也到韓國iloom實體店面體驗目前最新電動床組Argin。圖／摘自愛奇藝
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IKEA × Virgil Abloh MARKERAD系列收納櫃。圖／IKEA...
IKEA × Virgil Abloh MARKERAD系列收納櫃。圖／IKEA提供
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以簡單KEEP OFF字樣搭配異國情調的圖騰，帶來奇妙衝突感。圖／IKEA提供
以簡單KEEP OFF字樣搭配異國情調的圖騰，帶來奇妙衝突感。圖／IKEA提供
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女主角金秘書的自然風格客廳設計。圖／iloom提供
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副會長以經典概念融合巴洛克式風格的成熟奢華臥房設計。圖／iloom提供
副會長以經典概念融合巴洛克式風格的成熟奢華臥房設計。圖／iloom提供
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設計師Virgil Abloh將IKEA收據變身地毯。圖／IKEA提供
設計師Virgil Abloh將IKEA收據變身地毯。圖／IKEA提供
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透過簡約線條，再選用材質舒適、淺暖色系、針織類佈置物，表現金秘書歡樂、輕鬆自在的...
透過簡約線條，再選用材質舒適、淺暖色系、針織類佈置物，表現金秘書歡樂、輕鬆自在的居家風格。圖／摘自愛奇藝
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