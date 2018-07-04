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日超夯「咖啡+可樂」來了！全家今開賣 這幾天59元

2018-07-04 12:54聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

全家推出「黑痞可樂咖啡」、「西西里咖啡」，加LINE好友。圖／全家便利商店提供
全家推出「黑痞可樂咖啡」、「西西里咖啡」，加LINE好友。圖／全家便利商店提供
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去年日本爆紅的販賣機限定「咖啡可樂」，現在台灣也喝得到了。全家便利商店Let’s Café開賣咖啡可樂，濃縮基底加上咖啡冰磚及可口可樂，另推出咖啡愛好者夏日首選「西西里咖啡」，咖啡搭上酸甜檸檬，今（4日）起加官方LINE好友或全家會員享限期特價49元起，7月5日起則攜手蜜蜂工坊推出「蜂蜜霜淇淋」。

全家宣布即日起推出「黑痞可樂咖啡」，以義式濃縮咖啡、咖啡冰磚作為基底，每杯咖啡再附上一整瓶350毫升可口可樂，奇妙組合引人好奇，去年可口可樂曾在日本販賣機開賣「咖啡可樂」爆紅。全家消息一出，網友反應兩極：「明天就去找」、「酸酸的咖啡跟氣泡咖啡我不敢嘗試」。

此外，檸檬咖啡特調在夏日向來受歡迎，全家也新推出「西西里咖啡」，不過與一般加入檸檬汁不同，全家以美式冰咖啡加入專利技術檸檬鮮果冰磚，輕微酸苦交織，清爽消暑。

黑痞可樂咖啡原價87元，特價65元，西西里咖啡特價60元，7月4日至7月8日LINE好友分別享59元、49元，7月11日至7月15日則是全家會員限定59元及49元。明（5日）起則加碼推出蜜蜂工坊聯名「蜂蜜霜淇淋」，每支售價35元。

去年日本可口可樂曾在販賣機販售「咖啡可樂」爆紅，全家今起引進開賣。圖／全家便利商...
去年日本可口可樂曾在販賣機販售「咖啡可樂」爆紅，全家今起引進開賣。圖／全家便利商店提供
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咖啡可口可樂LINE

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