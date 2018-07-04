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繼微軟、Google合作推AI 陳良基：再與亞馬遜合作

2018-07-04 12:04聯合報 記者林良齊╱即時報導

陳良基。記者曾吉松／攝影
陳良基。記者曾吉松／攝影
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繼去年與微軟簽訂AI合作意向書後，Google今年3月也宣布將推動「Google智慧台灣計畫」，今天宣布「Google AI 創新研究營」正式起跑，科技部長陳良基會前受訪時透露，科技部已與Amazon聯繫，他們也打算在台灣成立研究中心，不管是研究中心也希望合作。

Google邀請英、美等地AI專家訪台，邀請台大、清大、交大及成大4間學校逾百位教師及學生，希望協助台灣人才知識交流。

陳良基表示，Google今年把過去的「Mobile firsrt 改成 AI First」，今年3月也宣在將推出「Google 智慧台計畫」以人才、經濟及生態系3主軸，希望培育每年5000位工程師。他強調，人才很重要，希望台灣未來能夠領導國際並引導世界改變重要科技。

「如果2022年還不會用AI就像不會用網路一樣」，陳良基說，希望學界可以看到AI的重要性、槓桿各方資源協助，希望人才可以到位、經濟可以持續升級，也要營造足夠好的生態系，讓所有人才可以得到最好的發展。

Google台灣董事總經理簡立峰指出，台灣是Google在亞洲最大的研究基地，AI不只硬體也有軟體、雲端等，但人才更重要，如果不是有人才，不會選在台灣。

陳良基台大交大Google

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