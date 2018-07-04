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大英自然史博物館展3日開幕 炎亞綸人氣站台

2018-07-04 11:36台灣醒報 記者王淯意╱台北報導

「自然的演化，會讓人學到謙卑，」關注環保議題的藝人炎亞綸3日受邀參與大英自然史博物館展時開幕式時表示，自己非常喜歡渡渡鳥，因為牠是近代第一個被文獻紀載的生物；活動主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫補充說，「這次大英自然史博物館展，涵蓋動物、植物、地質、古生物、礦物等超過8000萬件。」

李彥甫在開幕式致詞時說，本次展覽嚴選了227件最具科學重要性的自然史珍藏來台，他說，大家今年夏天一定不能錯過神秘的「貓咪木乃伊」！此外這次展覽還有從英國倫敦帶來的「渡渡鳥」模型，渡渡鳥是因為人類出現而滅絕，因此也想藉此提醒大家珍惜大自然珍寶的決心；另外台中科博館也提供雲豹、蝴蝶的標本展出。

炎亞綸是活動的神秘嘉賓，穿著綠色外套現身開幕典禮，他表示，他逛完展覽後對渡渡鳥最感興趣，因為牠是近代第一個被文獻紀載滅絕的生物，「在我們生活周遭，每一分每一秒，都有一些生物在滅絕當中。」這也包括台灣的石虎。他說，這都警惕我們「地球不如我們想像堅強!」它需要我們伸手去呵護。

這次展覽一大特色是「融合西方與東方展件」，大英博物館首次展開海外巡迴，從東京至新加坡，最終站來到台灣，並邀請在台中的國立自然科學博物館一同舉辦。國立自然科學博物館學術副館長周文豪表示，在展內可以看到台灣瀕臨滅絕的蝴蝶標本、滅絕的雲豹標本，他期望大家可以一起來維護生物的多樣性。

《大英自然史博物館展》展出了包括來自世界各地的動物、植被、地質、古生物、礦物等珍貴寶物，每一個展品背後都述說著精彩的故事。李彥甫說，學者漢斯．斯隆爵士、理查．歐文爵士外出探險考察時，發現各式物種，「這次的展覽共分為六大塊，呈現科學家們所發現的生物」將帶領觀眾穿越古今，探索這些神奇奧妙的生物。

展覽在中正紀念堂2、3廳舉辦，是亞洲巡迴的第三站，展期從7月4日起到9月14日，３日前預售票價為每張220元，而為了讓大家深刻體驗每個展品背後的故事，主辦單位也提供個人語音報覽機租借與定時導覽服務。

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博物館考察貓咪

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