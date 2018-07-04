Haagen Dazs巧克力首度進軍台灣 台北晶華獨家開賣

2018-07-04 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



今年夏天，Haagen-Dazsru將正式進軍頂級巧克力市場，由比利時的巧克力專家們打造出三款「Chocolat de luxe極選巧克力系列」，自即日起於台北晶華酒店獨家限量販售，雙方將延續在冰淇淋上密切合作的好默契，可望在巧克力銷售上再創佳績。

晶華表示，旗下的台北晶華酒店與Haagen-Dazs第一次的合作是在1990年，位於酒店一樓的自助餐廳柏麗廳開幕時，就率台灣各餐廳之先，使用Haagen-Dazs作為甜點吧的亮點，無限量的供應6到8種不同口味的冰淇淋讓顧客吃到飽，此舉業讓柏麗廳站穩市場地位。28年過去了，Haagen-Dazs仍舊是柏麗廳甜點吧上的王牌，雙方的合作也從冰淇淋、延伸到Haagen-Dazs最新的產品巧克力禮盒上面。

Haagen-Dazs首次進軍頂級巧克力市場的三款巧克力禮盒，包括「極粹72%黑瓦巧克力禮盒」，以及「匠心極品巧克力禮盒」6入裝和9入裝；匠心極品巧克力，強調由頂級巧克力工藝師手工製作，以色彩繽紛的圖騰巧克力外層，包裹著各式果香與堅果夾心，其中激情芒果和暗戀藍莓是分別將芒果醬、新鮮藍莓餡搭配比利時黑巧克力，展現水果馥郁的酸甜滋味；幸福開心果和浪漫榛果則是將最香氣十足的開心果醬、榛果醬與比利時黑巧克力結合，豐富入口的層次與香氣，另有純愛甘納許、情繫堅果、香蕉邂逅牛奶、榛果情挑脆片等口味。