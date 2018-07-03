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世足／瑞典1:0爆冷淘汰世界第6瑞士 24年來首晉8強

美妝界的8心8箭小鑽瓶誕生 萬元鑽石項鍊大方送

2018-07-03 23:40聯合報 記者何雅玲╱即時報導

專為28歲以上輕熟齡肌、敏弱肌而推出的屈臣氏獨家品牌「SKIN Advanced」，由日本專業化粧品研發團隊所研發，2014年在台上市後即是屈臣氏熱賣醫美保養品之一，其中，2017年3月上市、以保濕與美白為訴求的「白金舒潤淨白系列」，更是創下單月熱銷36,000瓶的佳績，如今，全新的《SKIN Advanced白金水耀晶潤系列》上市，7/5-8/1期間，除推出85折上市優惠及加贈寵i點數3000點，同時也與日系鑽石品牌─銀座白石旗艦館YUME Café 願夢咖啡跨界合作，推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」，以及「SKIN Advanced帶著小鑽瓶去旅行網路活動」，上網參與活動即有機會抽中「銀座白石一石真鑽項鍊(市值11,000元)」，讓水耀肌搭配閃亮鑽。

《SKIN Advanced白金水耀晶潤系列》強調8+8-(8加8減)護膚哲學，添加8重美肌精萃：「日本臻貴珍珠萃取精華」、「白金粒子」、「Triple Omega複合滋養油」、「日本柑橘萃取」、「日本湯原溫泉水」、「歐百里香精萃」、「歐夏至草精萃」、「白藜蘆醇」；以及不含香精、酒精、紫外線吸收劑、化學合成防腐劑、礦物油、合成色素、三乙醇胺、羊毛脂等8種風險成分。

全系列包含化妝水、精華液、保濕乳液、眼部精華、素顏霜、凍膜等6大品項，其中，《SKIN Advanced白金水耀晶潤精華液30ml》為全台首支「小鑽瓶」，細緻柔滑精華乳質地、輕透易吸收，特別添加藥蜀葵根萃取、米糠萃取、光果甘草根、水解貝殼硬蛋白、歐百里香、柑橘果皮萃取等六重提亮成分，使肌膚煥發透亮光澤。

新品上市，特與YUME Café 願夢咖啡跨界合作，7/5-8/1推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」(680元+10%/人)，套餐內容包含：「百里香芒果鮮蝦捲餅、水耀橙香起士蛋糕、蜜桃百里香冰檸茶/百里香藍柑橘蘇打(飲品2擇1)」，餐點口味設計融合《SKIN Advanced白金水耀晶潤系列》的百里香、柑橘等成分，餐點外觀則結合產品的8角瓶身與粉紫色造型，並搭配特殊8角形與鏡面造型餐盤，現場更設置網美打卡拍照區，讓消費者享用視覺系美食的同時，也能盡情享受一日網美體驗。

7/5-8/1凡憑屈臣氏寵i會員卡至YUME Café願夢咖啡點購「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」獨享9折優惠。屈臣氏Facebook官方粉絲團(https://www.facebook.com/wtctw/)「SKIN Advanced帶著小鑽瓶去旅行網路活動」同步開跑，7/5-8/1凡上網參與活動即有機會抽中「銀座白石一石真鑽項鍊(市值11,000元)」。

SKIN Advanced白金水耀晶潤精華液30ml 、978元。圖╱屈臣氏提供
SKIN Advanced白金水耀晶潤精華液30ml 、978元。圖╱屈臣氏提供
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SKIN Advanced與YUME Café 願夢咖啡跨界合作，設置網美打卡拍...
SKIN Advanced與YUME Café 願夢咖啡跨界合作，設置網美打卡拍照區，讓消費者享用視覺系美食的同時，也能體驗一日網美。圖╱屈臣氏提供
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SKIN Advanced與日系鑽石品牌─銀座白石旗艦館YUME Café 願夢...
SKIN Advanced與日系鑽石品牌─銀座白石旗艦館YUME Café 願夢咖啡跨界合作，7/5-8/1推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」，680元+10%/人。圖╱屈臣氏提供
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SKIN Advanced白金水耀晶潤系列由日本專業化粧品研發團隊針對敏弱膚質精...
SKIN Advanced白金水耀晶潤系列由日本專業化粧品研發團隊針對敏弱膚質精心研製，全系列包含化妝水、精華液、保濕乳液、眼部精華、素顏霜、凍膜等6大品項。圖╱屈臣氏提供
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屈臣氏Facebook官方粉絲團7/5-8/1舉辦「SKIN Advanced帶...
屈臣氏Facebook官方粉絲團7/5-8/1舉辦「SKIN Advanced帶著小鑽瓶去旅行網路活動」，上網參與活動即有機會抽中「銀座白石一石真鑽項鍊」(市值11,000元)」。圖╱屈臣氏提供
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