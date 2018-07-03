美妝界的8心8箭小鑽瓶誕生 萬元鑽石項鍊大方送

2018-07-03 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



專為28歲以上輕熟齡肌、敏弱肌而推出的屈臣氏獨家品牌「SKIN Advanced」，由日本專業化粧品研發團隊所研發，2014年在台上市後即是屈臣氏熱賣醫美保養品之一，其中，2017年3月上市、以保濕與美白為訴求的「白金舒潤淨白系列」，更是創下單月熱銷36,000瓶的佳績，如今，全新的《SKIN Advanced白金水耀晶潤系列》上市，7/5-8/1期間，除推出85折上市優惠及加贈寵i點數3000點，同時也與日系鑽石品牌─銀座白石旗艦館YUME Café 願夢咖啡跨界合作，推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」，以及「SKIN Advanced帶著小鑽瓶去旅行網路活動」，上網參與活動即有機會抽中「銀座白石一石真鑽項鍊(市值11,000元)」，讓水耀肌搭配閃亮鑽。

《SKIN Advanced白金水耀晶潤系列》強調8+8-(8加8減)護膚哲學，添加8重美肌精萃：「日本臻貴珍珠萃取精華」、「白金粒子」、「Triple Omega複合滋養油」、「日本柑橘萃取」、「日本湯原溫泉水」、「歐百里香精萃」、「歐夏至草精萃」、「白藜蘆醇」；以及不含香精、酒精、紫外線吸收劑、化學合成防腐劑、礦物油、合成色素、三乙醇胺、羊毛脂等8種風險成分。

全系列包含化妝水、精華液、保濕乳液、眼部精華、素顏霜、凍膜等6大品項，其中，《SKIN Advanced白金水耀晶潤精華液30ml》為全台首支「小鑽瓶」，細緻柔滑精華乳質地、輕透易吸收，特別添加藥蜀葵根萃取、米糠萃取、光果甘草根、水解貝殼硬蛋白、歐百里香、柑橘果皮萃取等六重提亮成分，使肌膚煥發透亮光澤。

新品上市，特與YUME Café 願夢咖啡跨界合作，7/5-8/1推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」(680元+10%/人)，套餐內容包含：「百里香芒果鮮蝦捲餅、水耀橙香起士蛋糕、蜜桃百里香冰檸茶/百里香藍柑橘蘇打(飲品2擇1)」，餐點口味設計融合《SKIN Advanced白金水耀晶潤系列》的百里香、柑橘等成分，餐點外觀則結合產品的8角瓶身與粉紫色造型，並搭配特殊8角形與鏡面造型餐盤，現場更設置網美打卡拍照區，讓消費者享用視覺系美食的同時，也能盡情享受一日網美體驗。