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比日本多2倍海膽！ 東京海鮮丼「つじ半」7/6開幕

2018-07-03 23:14聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

源於東京日本橋的「つじ半」，主打一口便能品嘗來自世界各地新鮮海鮮，視覺上宛如珠寶盒般的海鮮丼，再搭配日式鯛魚湯頭的獨特吃法，獲得日本最具影響力食評網站Tabelog(食べログ)排名東京都內海鮮丼TOP 1，在日本共有6間門市。今年由金御賞股份有限公司引進，於微風信義B1開設海外首間旗艦店，7月6日正式開幕。

匯聚四位日本具知名度的職人及大師誕生的「つじ半」，由品牌靈魂人物的辻田雄大，研製出最強高湯，以及擁有最強味覺的「金子半之助」社長金子真也，為食材精準搭配比例，加上囊括世界各地海鮮食材的北海道「旭一水產」職人常政達男全力支持之外，更從京都請來建築美學設計大師安原三郎，為品牌設計空間，以書道「真、行、草」等日式美學概念打造出日本料理店般低調靜謐的空間，44個座位裡，選用日本天皇御用品牌天童木工每把造價2萬元的座椅，規模不僅超越日本本舖，也是台灣百貨業少有的高規格餐廳。

つじ半使用100%日本食材、湯頭，與日本同步推出「梅」、「竹」、「松」與「特上」共四款海鮮丼套餐，一碗可以品嘗到鮭魚卵、海螺、天使紅蝦、鮪魚、鱈場蟹、海膽等8到10種海鮮食材。其中「特上」每日限量30-40份，因台人愛吃海膽，特別增量兩倍，並設計高CV值的套餐組合，推出台灣限定甜點「宇治抹茶布丁佐金時」，售價方面，台灣套餐價格450到990元相較日本售價便宜。

另外，つじ半首創多層次海鮮丼套餐的吃法，遵循「留」、「拌」、「鋪」、「淋」、「湯」、「鮮」吃法6字訣，讓消費者在品嘗生食等級一級品的海鮮丼更有層次，淋上獨家「蛋黃醬油」後，吃到三分之一後，再淋上由「真鯛」烹煮成的高湯，以鯛魚茶泡飯方式品嚐的二次海鮮吃法。開幕期間7/6至7/8三天，前100名用餐者，可選「梅」、「竹」、「松」套餐任一款半價優惠。

つじ半吧檯區座位可直接與師父互動。記者張芳瑜／攝影
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淋上獨家「蛋黃醬油」。記者張芳瑜／攝影
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つじ半台灣首間旗艦店選在微風信義B1開幕。記者張芳瑜／攝影
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つじ半以高CV值的套餐組合呈現(氣泡飲需另單點)。記者張芳瑜／攝影
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つじ半首創6字訣吃法。記者張芳瑜／攝影
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台灣限定甜點「宇治抹茶布丁佐金時」，售價120元。記者張芳瑜／攝影
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つじ半「特上」海鮮丼，售價990。記者張芳瑜／攝影
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特製的「黑七味粉」加入山椒、黑芝麻。記者張芳瑜／攝影
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