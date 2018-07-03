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空汙法過了中古車市不能碰？ 網友提4大關鍵重點

宇宙級超級巨星景甜 降臨Dior高訂大秀

2018-07-03 22:39聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

以雪白色高訂胚衣打造的聳立高牆，運用光透的鏡面效果帶來令人震撼的視覺，Dior展開的2018秋冬高訂，場景美得令人屏息，而這次高訂作品，在創意總監Maria Grazia Chiuri的操刀之下，將近幾季極受歡迎的Dior標誌性輪廓作極為深度的鑽研，例如層疊透視、交錯刺繡紗裙更為繁複細緻，抑或是單一色彩粉裸玫瑰的無盡解構，都有著追求藝術之美的偏執。

蕩漾的仙氣仍然是本季裙裝的主軸，飄渺、空靈，在裸色系的主調中展現縐褶、紗裙的N種拼接組合，Maria Grazia Chiuri玩轉頌揚高級訂製服的傳統，不改她熱愛批判的強悍美力，反詰高級訂製服勢必天馬行空的理所當然，因此可以看到她將繁複回歸簡約的色彩、面料運用，從高訂精神核心中做出變化，她感懷於巴黎裝飾藝術博物館舉行的「Christian Dior：Designer of Dreams」品牌70周年展覽，並從中獲得啟發且聚焦高級訂製服的誕生過程，以此向訂製工坊的神聖存在致敬。

本季以面料擔綱要角，從古老織布廠製造的材料產量稀少，卻又可以演變出意想不到的全新效果，Maria Grazia Chiuri不忘初衷以Bar外套衍生出蝙蝠袖，運用裸色為基調，加進秋色的磚紅、銅綠、陽橙等，像是季節的步伐停留在帽沿、裙襬，晚宴服的層疊手法與簡約的緊身胸衣形成對比美感，銅綠、艷紅剪裁的飄逸長禮服，則是昔日經典樣貌的縮影。

凱蒂荷姆斯是Dior 2018秋冬高訂嘉賓。圖／Dior提供
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超模卡莉克勞斯優雅中有著率性的風格。圖／Dior提供
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金屬面料與向歷史致敬的輪廓打造2018秋冬高級訂製服的樣貌。（路透社）
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近年常出現在好萊塢大片的宇宙級巨星景甜也是Dior高訂嘉賓。圖／Dior提供
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各式各樣的粉裸玫瑰色系成為本次高訂主色調。圖／Dior提供
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新手媽咪Chiara Ferragni出席高訂秀。圖／Dior提供
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名模Ruth Bell走2018秋冬Dior高訂開秀。圖／Dior提供
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Dior蝙蝠

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