宇宙級超級巨星景甜 降臨Dior高訂大秀

2018-07-03 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以雪白色高訂胚衣打造的聳立高牆，運用光透的鏡面效果帶來令人震撼的視覺，Dior展開的2018秋冬高訂，場景美得令人屏息，而這次高訂作品，在創意總監Maria Grazia Chiuri的操刀之下，將近幾季極受歡迎的Dior標誌性輪廓作極為深度的鑽研，例如層疊透視、交錯刺繡紗裙更為繁複細緻，抑或是單一色彩粉裸玫瑰的無盡解構，都有著追求藝術之美的偏執。

蕩漾的仙氣仍然是本季裙裝的主軸，飄渺、空靈，在裸色系的主調中展現縐褶、紗裙的N種拼接組合，Maria Grazia Chiuri玩轉頌揚高級訂製服的傳統，不改她熱愛批判的強悍美力，反詰高級訂製服勢必天馬行空的理所當然，因此可以看到她將繁複回歸簡約的色彩、面料運用，從高訂精神核心中做出變化，她感懷於巴黎裝飾藝術博物館舉行的「Christian Dior：Designer of Dreams」品牌70周年展覽，並從中獲得啟發且聚焦高級訂製服的誕生過程，以此向訂製工坊的神聖存在致敬。