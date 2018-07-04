日常中展現優雅 CHANEL漫步巴黎

2018-07-04 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱專題報導



宛若巴黎街道的伸展台，呈現忠於原味的巴黎風采。 （路透） 分享 facebook

巴黎大皇宮的穹頂下，有著書報攤、長凳的擺設，璀璨陽光穿透建築結構灑落的線條，以及悠然迤邐的光影移動，使得香奈兒發表的2018秋冬高級訂製服大秀，散發著渾然天成的巴黎街道風情，鮮明生動的將日常與奢華同步展現，帶來光影與華服交織的璀璨時光。

香奈兒2018秋冬高級訂製服大秀的靈感，來自巴黎城市風景，像是電影卻如此真實，是當代卻有昔日光景的沉潛溫煦，讓看秀嘉賓仿佛置身塞納河畔，遠眺天際下方法蘭西學會（Institut de France）那座歷史悠久的建築，河岸隨處可見的綠棚架書報攤，也重現在巴黎大皇宮內，陳列著品牌蒐藏的各式與香奈兒女士相關的書籍、文件或明信片、畫報等，伸展台宛如街道一隅，模特兒們悠然漫步其間，像是街燈下優雅的仕女身影。

極受矚目的木村光希獲邀前往參與2018秋冬高訂大秀。 圖／摘自akoakotanaka IG 分享 facebook

而卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）向來就有點石成金的神手，總是率先欽點最受關注的新星出現在他的秀上，今年上半年最受矚目的新秀莫過於木村拓哉和工藤靜香15歲的女兒木村光希，她人生中出席的首場大秀，就獻給了香奈兒；此外，包括新任品牌大使潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）和莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）以及香奈兒大陸品牌大使周迅、劉雯，還有韓國品牌大使朴秀珠與女星韓孝周等，都是看秀嘉賓。

秋彩上身 街景化為衣飾

巴黎，是高級訂製服世界的首都，香奈兒工作室與數個工坊也不斷賦予高級訂製服嶄新的生命。秋冬高訂的色調是陳述秋彩的淺灰、屋瓦灰，穿插著瀝青色、黑色與午夜藍，此外，具有未來感的反射面料呈現的金、銀色錯落其間，也造就了經典與當代的錯置之美，赭紅色、落葉的暗紅或棕色成為細節點綴，帶點粉紅或紫紅的落日霞輝，則讓套裝有著內斂的氣質。

復古的髮飾散發奢華光彩。 （歐新社） 分享 facebook

裝飾羅緞辮飾的拉鍊，框飾在整圈衣緣，或是成為前袖、裙側的開衩處設計，裙內是迷你裙，袖裡則是手套的優雅，外套結構上的拉鍊則用以凸顯腰身。標誌性的軟呢套裝，運用錯視效果的洋裝搭配長外套，其上運用彩繪透明烏干紗加上刺繡鋁片，熠熠生輝；外套鑲飾亮片、珠飾在光線的折射下，呈現更華麗的視覺，異材質塑料的拼接運用，則讓長裙或外套有著輕盈的前衛表現。巴黎藝術橋上的愛情鎖，變化為薄紗網紋、金色刺繡，水晶珠繡象徵街道上的鵝卵石，品牌經典的斜紋軟呢、法蘭絨、縐紗、蕾絲、塔夫綢等面料，都讓修長纖細的服裝輪廓有更鮮明的個性。

閃爍面料、亮片、珠飾等帶來精緻的性感光澤。 （歐新社） 分享 facebook

模特兒們梳著月牙型髮髻，展現晚裝的立裁之美，香奈兒經典小黑洋裝，轉變為迷你裙與拉鍊式緊身胸衣，材質以斜紋軟呢或是平褶絲質喬其紗為主，烏干紗與金屬鋁片編織的睡袍式晚宴服，浪漫且性感。最後壓軸的新娘，身穿淺綠色直筒高衩長禮服和開襟斜紋軟呢外套，點綴著如同法蘭西學術院制服上的金色葉片刺繡，呼應了本季高訂精神，也有昂然高雅的氣韻。