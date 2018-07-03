連醬油都可溯源！全家、永豐餘聯名便當 每份88元

2018-07-03 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



歷經多年食安風波，台灣人愈來愈在意吃下肚的食材來源及原味，據調查，高達77%民眾午餐在外解決，逾8成民眾喜歡維持食物自然風味。全家便利商店7月4日起再攜手永豐餘生技GREEN & SAFE合作兩款「真食便當」，便當內青菜、豬肉到醬油都能溯源且低油低鹽，糖醋肉丸、照燒里肌兩口味全台限量19萬份。

全家去年至今與永豐餘生技二度合作年菜、快煮麵，今夏則聯名開賣便當。全家便利商店商品本部本部長黃君毅指出，全家去年11月導入永豐餘年菜，以小清新食材走出新路，今年5月雙方再開發FamilyMart Collection真食物快煮麵，目前品項皆穩坐相關品群銷售前幾名。

研發團隊再以產地透明、無味精、無防腐劑、無人工甜味劑為原則打造「真食好便當」，有糖醋肉丸、照燒里肌兩種口味，採限店、限量19萬份販售，7月4日起開賣，每份88元，便當搭配指定沙拉或水果省5元，另可搭配ASAHI十六茶，享合購價99元。