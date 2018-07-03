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奴才魂爆發！小7集點換史努比狗屋 全家老蕭愛犬袋夯

2018-07-03 19:43聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

據農委會統計，2017年犬貓飼養數已較10年前多百萬隻，不只愛養，也更肯掏錢取悅毛孩，前兩大超商搶萌寵商機，7-ELEVEN新一波集點可換SNOOPY寵物用品，經典紅屋頂狗屋也換得到。全家則關注流浪動物議題，攜手TSPCA聯名合作環保袋，蕭敬騰領養的愛犬愛貓躍上購物袋，每售出一件即捐出3元予TSPCA。

專業毛爸毛媽大幅增加，據農委會統計，2017年犬貓飼養數已突破251萬隻，較2015年成長10%、比10年增加近百萬。不只養得更多，也願意花錢在毛孩身上，人氣線上寵物商城「毛孩市集」表示，據內部會員調查數據顯示，平均飼養1～2隻狗貓家庭每月約花費2,000至3,000元不等。

7-ELEVEN第二波SNOOPY集點祭出寵物用品，SNOOPY經典紅屋頂變身可折疊寵物屋，還有史努比外出寵物提袋、寵物坐墊、陶瓷寵物碗共4款，7月4日起下午3點開放限量預購，消費50元兌1點，集滿6點可以149元至699元預購商品，活動至7月29日，贈品兌換至7月31日。

史努比寵物屋以SNOOPY紅屋頂為設計，附可拆式立體裝飾，滿6點加699元兌換，限量15,000個。SNOOPY陶瓷寵物碗集滿6點可加149元兌換，限量2萬個。

此外，全家FamilyMart Collection則攜手社團法人台灣防止虐待動物協會（TSPCA）聯名購物袋，與光隆實業合推3款環保購物袋，袋上還有光隆實業年度代言人蕭敬騰愛犬愛貓模樣，每件99元，每銷售一件，全家即捐出3元予TSPCA。

聯名環保購物袋有藍綠、粉紅、卡其共3種顏色，其中藍綠色最夯，隨商品附有老蕭雨愛犬合影代言小卡，袋上貓咪「灰白」、「東區」及小狗「咖啡」、「麻麻」都是蕭敬騰領養，7月17日前購買西莎餐盒40元系列4入，可以59元加價購。至於全家蛋黃哥微笑好生活第二波集點活動則有「蛋黃哥貓抓墊」、「布丁狗寵物碗」，集滿400點可加299元至399元或2000點加價249元至349元換購，活動7月17日。

FamilyMart Collection、TSPCA聯名購物袋，老蕭愛犬愛貓化...
FamilyMart Collection、TSPCA聯名購物袋，老蕭愛犬愛貓化身主角，藍綠色款最夯。圖／全家便利商店提供
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7-ELEVEN SNOOPY集點第二波祭出寵物用品，集滿6點可加149元起69...
7-ELEVEN SNOOPY集點第二波祭出寵物用品，集滿6點可加149元起699元預購商品。圖／7-ELEVEN提供
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全家蛋黃哥微笑好生活第二波祭出「蛋黃哥貓抓墊」、「布丁狗寵物碗」活動至7月17日...
全家蛋黃哥微笑好生活第二波祭出「蛋黃哥貓抓墊」、「布丁狗寵物碗」活動至7月17日。圖／全家便利商店提供
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SNOOPY經典紅屋頂折疊狗屋，限量15,000個。圖／7-ELEVEN提供
SNOOPY經典紅屋頂折疊狗屋，限量15,000個。圖／7-ELEVEN提供
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寵物集點蛋黃哥

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