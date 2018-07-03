可口可樂50周年特展首曝光 珍貴收藏讓人通通想帶回家

2018-07-03 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



從1886年美國一位名叫約翰•潘伯頓（Dr. John S. Pemberton）的藥劑師發明了可口可樂，1892年艾薩•坎德勒（Asa G. Candler）取得可口可樂配方和所有權，並把這個品牌發揚光大以來，超過一百年的品牌歷史創造了許多風靡全球的經典紅色潮流，從包裝設計、廣告歌曲、代言人、聯名活動、周邊商品等，每一次出手都讓消費者眼睛一亮，搶著收藏。

而今年也是可口可樂正式在台銷售50周年的重要時刻，今日特別在位於桃園總公司的可口可樂博物館推出為期半年的在台50周年特展，除了一睹全台各地蒐集而成的絕版展品，也可以一睹50年來可口可樂在台發展的足跡，今年推出與Bii畢書盡、林宥嘉和八三夭合作的互動歌手瓶，以及為了慶祝在台50周年推出台灣限定瓶也陳列其中。

一進入特展區，進入眼簾的是早期台灣家庭的意象，中間擺放的木桌與美食，象徵可口可樂歡聚與分享的品牌主軸，還陳列了早期的開瓶器、易開罐、仿舊冰箱、玻璃杯等展品。而另一側的潮流街景區則展出歷年流行的聯名BB Call、手機、腳踏車及各年代最潮、最有台灣味的聯名周邊，電視還播放由甄妮演唱的第一首中文版可口可樂廣告歌，以及由北極熊領銜主演的台語版廣告，讓人立刻走入時光隧道。

除了特展區，可口可樂博物館還陳列了歷年各種珍貴聯名設計瓶、設計紀念品，以及歷年來與籃球、足球，以及奧運會的合作商品，目前正如火如荼舉辦的世界盃足球賽當然也少不了可口可樂的贊助合作。即日起，消費者只要透過網路或電話預約，都可免費前往可口可樂博物館一探究竟，一同感受這股紅色潮流的魅力。

---

可口可樂在台50周年展覽

桃園展區：免費入場

地點：可口可樂世界（桃園市桃園區興邦路46號6樓）

開放時間：即日起至2018年底，週一至週五09：30～12：00及14：00～16：30（需事先電話或線上預約）

台北101展區：需購買觀景台門票，購票資訊請洽台北101觀景台

地點：台北101 89樓觀景台