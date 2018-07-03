超好拍的克蘭詩親親水唇彩快閃店 體驗網美的日常

2018-07-03 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



保持美麗的唇彩色澤，又不輕易掉色不須時時補妝，是許多女子最想達到的境界。克蘭詩推出主打擦上後300個Kiss不留痕不掉色的「親親水唇彩」新上市，並特別在台北東區打造「親親水唇彩快閃店」，除了可現場試色找出最適合自己的唇彩外，現場還提供繽紛氣泡飲、投籃遊戲、小清新微刺青、手繪水彩明信片等，現場就是一個超繽紛、可以盡情拍美照的打卡空間，進行網美的日常。

克蘭詩繼去年推出美唇油帶動一波美唇油風潮後，今年夏天又帶來注目新品「親親水唇彩」。女性都碰過喝杯咖啡杯緣印滿唇印的尷尬，品牌找消費者進行實測，擦上「親親水唇彩」對紙巾親吻300次，唇色不會沾染掉色，讓擦了唇彩的好氣色更持久。

維持品牌植萃彩妝的特色，「親親水唇彩」含77%水分、有機蘆薈萃取與有機覆盆莓精華水，讓雙唇水潤保濕，剛擦上時微水感質地，再轉化為啞光妝效，舒適感讓人幾乎感覺不到它的存在，薄擦一層打造自然好氣色，疊擦時呈現如唇釉般鮮豔飽滿的顏色。共有#01甜蜜啾啾粉、#02青澀初吻橘、#03法式熱吻紅、 #04熱情激吻紫四色。

克蘭詩以此系列為靈感設計快閃店，吸睛的打卡熱點包括克蘭詩美唇牆、粉紅吧台、法式行動試色車，還有專人調製的漾彩繽紛氣泡飲，夢幻的粉色投籃機可與閨蜜來場較勁，另外周末還有彩繪職人親繪小清新花草系微刺青，也可用親親水唇彩上色體驗手繪明信片，感受色彩療癒感。只要現場試色即可體驗。

期間限定：7/4～7/15 11:00～20:00