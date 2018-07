快閃53天!新加坡人氣甜點 確定明年在台展店

2018-07-03 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



新加坡人氣法式甜點店 The Patissier 今夏二度登台,快閃53天,並確定明年第一季在台北開設首家海外分店。此次快閃落腳FURO CAFE,一次帶來6款甜點,每款每日限量10份,其中包含新加坡熱銷冠軍「百香果蛋白霜」及選用台灣芝麻新口味「芝麻開門」,搭配咖啡店飲品還有組合優惠。

The Patissier宣布今年再登台快閃,選在大安區巷弄咖啡館FURO CAFE,快閃期間為7月5日起至8月26日止,每日提供6款甜點,每款限量10份,其中包含鎮店甜點「百香果蛋白霜」、「慈禧太后」、「巧奪天工」、「抹茶巴伐利亞」,以及新款「芝麻開門」、「柚子芒想曲」,售價均為200元。

The Patissier老闆周俊傑提到,「百香果蛋白霜」在新加坡是熱銷冠軍,每日限量販售,下午2點前就銷售一空,一周可賣出120公斤,以6吋可分切6份計算,一周可賣近1,500份。另外「慈禧太后」、「抹茶巴伐利亞」是創店始祖,18年來始終占據熱銷榜前5名,現在免出國都能享用。

The Patissier新加坡首席甜點師傅劉洺愷(Ming Kai)表示,「芝麻開門」源自去年登台快閃後,意外發現台灣產芝麻醬,便帶回新加坡測試,濃厚香氣更勝往常使用的希臘進口芝麻醬,因此決定改良,並融入黑巧克力海綿蛋糕及日本紅豆,淋面則結合橘皮,甜點重度愛好者必吃。

The Patissier每年研發6至8款新作,創店18年來已創作逾100款甜點,每日約20款輪番販售,固定長銷款約12至15款。周俊傑進一步表示,多年來不斷接到多國邀請拓點,不過目前僅有新加坡一間店,別無分號;去年登台反應熱烈,便計畫展店,預計2019年第一季在台北開設首間海外分店,並由經驗豐富且默契十足的劉洺愷駐店指導、開發新品,維持品質一致性。

此外,快閃期間造訪FURO CAFE品嘗,任一甜點搭配美式咖啡組合價320元,搭配紅茶則是330元,也可以透過線上預訂平台預購套餐,避免向隅,另需注意快閃活動限定12歲以上參加。

The Patissier台北快閃

日期|7/5~8/26

時間|每周三至日12:00~18:00