日本扭蛋星球特展來台，北、高同步開展！

2018-07-04 16:32 聯合新聞網 udn售票網



扭蛋星球特展北、高同步開展。(圖/udn售票網 文/吳欣穎) 分享 facebook

前進華山1914文創產業園區的扭蛋星球特展，特展大門以一顆黃色大扭蛋為概念設計，入口通道化身成扭蛋輸送口，如為地球子民們特設的扭蛋星球傳送門，讓渴望了解異星世界的人們進入扭蛋星球，一窺1:1等身大小的扭蛋星人們的異世界。

今夏於台北華山文化創產業園區與高雄駁二藝術特區，扭蛋星球的傳送大門，同步為台灣民眾敞開！

知名扭蛋品牌熊貓之穴，以幽默風格吸引民眾目光！(圖/udn售票網 文/吳欣穎) 分享 facebook

扭蛋星球出自日本知名玩具品牌「熊貓之穴」之手，熊貓之穴為日本知名玩具廠TAKARA TOMY與日本「電通TEC」廣告公司合作的創意轉蛋品牌，自2013年至今，每推出的新作品皆造成市面上廣大的迴響！

熊貓之穴創意總監 飯田雅實本次展覽中以文字的方式表示:「在這個時代如果沒有療癒的話會無法喘氣，療癒在持續的人生中裡是不可或缺的存在。」，並提到熊貓之穴的誕生源自當時的日本社會風氣，因上位的執政者言行不一致，因此社會開始充滿著許多奇怪的事情，而熊貓之穴的創意團隊利用這項觀察聚焦，思考在「有些奇怪的時代、做些奇怪的事情」，因此就連熊貓之穴的命名也要讓人滿頭問號、一頭霧水以符合其原創特色與形象！

來自戽斗星球的戽斗兔。(圖/udn售票網 文/吳欣穎) 分享 facebook

為了讓這個想法能成真，創意團隊結合視覺設計打造許多轟動一時的主題式扭蛋玩具，如本展第一區的休眠動物園區裡，睡到不醒人事的大象、萌到東倒西歪的柴犬、企鵝等，將動物擬人性格化，呈現出耐人尋味幽默感！其中別具特色的戽斗星球，其發想的過程更是簡單有趣，觀察在一些人類身上擁有的戽斗特色，用想像力加裝在動物身上，因著衝突感所造成的神奇趣味，由於不可能會發生在動物身上，反而給人親切感、令人不自覺的發笑。

而像這般詼諧的幽默感，近期更開始引動一股新鮮的療癒力，被這樣創造出來的扭蛋們，開始擔任人們生活中撫慰人心的小人物，無論是放在辦公桌上、書櫃前，或是蒐集在展示櫃裡的大集合，都能輕易吸引目光、牽動嘴角，讓人發自內心的感到興奮愉悅！

跟著扭蛋星人的幽默感全面進化，解放生活的瑣碎沉悶，換上一排開懷大笑的生活風格！

充滿扭蛋機的紀念品專區。(圖/udn售票網 文/吳欣穎) 分享 facebook

而展區最後的空間更是扭蛋迷們的遊樂場，整個空間擺滿一台台歡樂的扭蛋機，不同於以往純粹購物的紀念品店，找一台符合愛好的扭蛋機投幣、轉一圈，為自己的桌面景色，添上各種嶄新的可能！

即日起至2018/7/31日止，凡於udn售票網購票即可抽好禮! (圖/udn售票網 文/吳欣穎) 分享 facebook

扭蛋星球特展

展覽時間：即日起至2018/9/16

展覽地點：

台北場 (華山1914文化創意產業園區中4B館)

高雄場 (高雄駁二藝術特區大勇倉庫群P2倉庫)

購票系統： udn售票網