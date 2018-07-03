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日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

台灣豆花竟能闖出名堂、揚名國際，讓日本人愛吃到來台取經到東京新宿開店！位於台北市東區商圈的豆花專賣店「騷豆花」，首度跨出海外，在日本東京熱鬧商圈新宿開設「日本一號店」，預計7月13日正式開幕。

開店最長有20年歷史的「騷豆花」，除了延吉街本店外，還有位於敦化南路巷弄的旗艦店，兩家店裝潢風格雖有些不同，其中，旗艦店多了更多鹹食料理，以複合式型態經營。但不論店面再怎麼變化，唯一不變的就是店內明星商品「豆花」。

因為豆花都是手工作，入口滑而軟嫩，搭配經典砂糖炒成的糖水，還能品嘗到陣陣焦香，但入口卻不甜膩，加上有別市面上以粉圓、芋圓等配料，採用當季新鮮水果，如夏季是芒果及西瓜，就連淋上的醬料都是用新鮮水果打成果泥做成，一入口濃郁果香滿溢而出，吃得出真材實料，也正是因為如此，讓日本社長念念不忘，積極談合作開店。

雖然騷豆花由劉姓三代共同經營，但若要說起騷豆花的靈魂人物，就不得不提老闆娘劉瑞貞。談起當年開店契機，劉瑞貞說，因為舅舅懂得做豆花，讓自己動起乾脆學做豆花、賣豆花的念頭，在近20年前開了延吉街本店，又在客人建議下，再開了賣豆花也賣越式料理的旗艦店。

不過，「騷」豆花的店名相當特別，令人好奇取這個名字的原因。劉瑞貞說，騷豆花其實是取自台語「燒」豆花的諧音，而且「騷」字也是過往的文人、詩人愛用的字，覺得頗有頗文雅，便以此命名了。

聊到日本開設騷豆花東京一號店，劉瑞貞難掩興奮地表示，這個過程對雙方都相當不容易，前前後後磨合花了超過2年半、將近1,000個日子，才有今日開店的成果。她提到，日本的天氣及環境、水質等，都與台灣相當不同，每一項微妙的差距，皆會影響最後呈現出來的豆花味道，所以必須花很多時間不斷嘗試，才能找到最接近台灣店的味道。

同時，劉瑞貞也提到，騷豆花東京一號店大致上會以台灣小吃為主，除了豆花口味與台灣同步外，同時還會有多種鹹食料理，如麵類就有劉媽媽牛肉麵、麻婆豆腐麵、擔擔麵，或是魯肉飯、台灣便當，以及台視炒麵、炸雞，還有珍珠奶茶等飲品。其中，豆花平均價格是580日幣到780日幣左右，料理則是平均880到1,000日幣左右。價格大約是台灣的2到3倍。

騷豆花總店

地址：台北市大安區延吉街131巷26號

電話：（02）87718901

敦南旗艦店

地址：台北市大安區敦化南路236巷36號

電話：（02）27112705

東京新宿一號店

地址：東京都新宿區西新宿1丁目1-2,新宿車站My Lord 7F

台灣常見的滷肉飯也有。圖／摘自騷豆花東京一號店官網
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珍珠奶茶也可以喝得到。圖／摘自騷豆花東京一號店官網
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使用當季水果搭配豆花是騷豆花的一大特色。記者魏妤庭／攝影
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除了會販售豆花外，騷豆花東京一號店也會販售牛肉麵等知名小吃。圖／摘自騷豆花東京一...
除了會販售豆花外，騷豆花東京一號店也會販售牛肉麵等知名小吃。圖／摘自騷豆花東京一號店官網
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不僅可以吃得到台灣便當，還有台灣啤酒。圖／摘自騷豆花東京一號店官網
不僅可以吃得到台灣便當，還有台灣啤酒。圖／摘自騷豆花東京一號店官網
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「騷豆花」的招牌原味豆花，用炒過砂糖做成糖水，配上綿密又細緻的豆花，令人忍不住一...
「騷豆花」的招牌原味豆花，用炒過砂糖做成糖水，配上綿密又細緻的豆花，令人忍不住一口接一口。記者魏妤庭／攝影
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