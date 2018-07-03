誠品打造星戰限定店 千年鷹號座艙椅亮相！

2018-07-03 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



喜愛星際大戰的「星戰迷」今夏又有打卡新熱點！誠品生活信義店、武昌店將接力展出全台獨家「STAR WARS LIFE SPACE」，由台灣華特迪士尼公司攜手台灣新銳設計師，以黑武士、風暴兵、千年鷹號等星際大戰經典元素，不僅打造數十款全球首賣的獨家限量商品，並透過空間設計營造，讓粉絲重新感受星戰魅力。

誠品生活表示，現場有台灣設計師發揮創意打造的限定商品，像是「Backbone®」客製經典千年鷹號中的駕駛艙復刻椅；以造型香氛蠟燭聞名的「eye candle」也推出黑武士蠟燭和白麝香的風暴兵造型蠟燭，另外，獲得2018文創精品獎的HMM推出結合R2-D2機器人線條設計的全鋁合金滑動筆和甜甜圈紙鎮。

除了台灣設計師精選商品，即日起於「STAR WARS LIFE SPACE」拍攝一張展現自己的潮酷態度風格照，上傳並Hashtag指定字串# STARWARSLIFESPACE，還有機會獲得全球僅有一件的STAR WARS潮流外套與獨家限量禮盒。