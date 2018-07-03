鳳小岳自曝家庭生活就像「打游擊戰」！
近年鮮少出席品牌活動的鳳小岳受邀參加天梭表（TISSOT）新表款上市活動，除了分享自己這一年來的動向之外，更與專業男模同台，一同演繹表款的各項特色。
作風低調的鳳小岳自從升格為人父之後，更把重心移往家庭，對於個人隱私相當保護，所以直到近日也才申辦instagram帳號。而他近日則因要宣傳新新作「解碼遊戲」，才有較多的公開活動，其一便是替天梭表的Seastar 1000海星系列潛水表上市站台。鳳小岳表示「其實不工作時都在家裡！」問說如何分配工作、家人之間的時間？則說是「每天都像是在打游擊戰」。而首次戴上天梭新表，他覺得非常百搭，風格很經典、簡單，而且實用又中性，加上表圈是陶瓷，手感很舒服，也很超值。
鳳小岳搶先戴上的Seastar 1000海星系列腕表，是天梭表今年最受矚目的表款之一，原因無他，腕表防水深度達到300公尺，而且具有潛水表的各種基本特色，如棒棒糖式秒針、取代過往的PVD鍍色，改換上陶瓷表圈，以及旋入表冠設計。而讓鳳小岳最青睞的功能之一，便是搭載了具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯，也因為如此才能讓系列表款，不到3萬元即可擁有，可說是「金質銀價」，亦是入門潛水表的最佳選擇。不僅有新表款上市，品牌副總經理賴馥僊也同時宣布天梭表成為今年亞運的官方計時，預告將在開賽前舉辦回饋在地活動，關心偏鄉學童的各項資源。
留言