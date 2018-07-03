鳳小岳自曝家庭生活就像「打游擊戰」！

2018-07-03 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



近年鮮少出席品牌活動的鳳小岳受邀參加天梭表（TISSOT）新表款上市活動，除了分享自己這一年來的動向之外，更與專業男模同台，一同演繹表款的各項特色。

作風低調的鳳小岳自從升格為人父之後，更把重心移往家庭，對於個人隱私相當保護，所以直到近日也才申辦instagram帳號。而他近日則因要宣傳新新作「解碼遊戲」，才有較多的公開活動，其一便是替天梭表的Seastar 1000海星系列潛水表上市站台。鳳小岳表示「其實不工作時都在家裡！」問說如何分配工作、家人之間的時間？則說是「每天都像是在打游擊戰」。而首次戴上天梭新表，他覺得非常百搭，風格很經典、簡單，而且實用又中性，加上表圈是陶瓷，手感很舒服，也很超值。