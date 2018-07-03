周三吃個堡！誠品行旅7款小漢堡吃到飽 每人777元

2018-07-03 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



聯合報提醒您：開車不喝酒、未成年請勿飲酒！

周三正是小周末，距離周末還有兩天，不如吃個美食來提振精神！誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café於即日起到8月31日間，推出暑假限定的小周末吃個堡活動，每周三晚餐時段每人777元起，一次可嘗到7款小漢堡。若是四人一起前往用餐，還可加碼送啤酒一瓶。

誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café，即日起到8月31日間推出暑假限定的小周末吃個堡活動，採用日、韓、泰、台、美、中等國民美食元素小漢堡。除了經典以美國牛肉製作的經典美式漢堡外，還有泰國知名菜色青木瓜打拋豬肉堡，還有韓劇中最讓人看了便垂涎三尺的春川炒雞肉堡，還有紅透英國及澳洲的東坡肉堡，以及使用台灣夜市小吃做成的臭豆腐鴨血堡、日本街頭傳統小吃做成的日式炒麵堡，提供饕客無限享用。

除了小漢堡外，誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café同步推出果香四溢的芒果雪酪泡芙堡，清爽香甜的芒果雪酪，搭配酥脆的抹茶泡芙，一口咬下沁涼又消暑。