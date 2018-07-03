親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

可以放暑假啦！107年指考10科題目解答通通有 快來對答案

周三吃個堡！誠品行旅7款小漢堡吃到飽 每人777元

2018-07-03 16:46聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

聯合報提醒您：開車不喝酒、未成年請勿飲酒！

周三正是小周末，距離周末還有兩天，不如吃個美食來提振精神！誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café於即日起到8月31日間，推出暑假限定的小周末吃個堡活動，每周三晚餐時段每人777元起，一次可嘗到7款小漢堡。若是四人一起前往用餐，還可加碼送啤酒一瓶。

誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café，即日起到8月31日間推出暑假限定的小周末吃個堡活動，採用日、韓、泰、台、美、中等國民美食元素小漢堡。除了經典以美國牛肉製作的經典美式漢堡外，還有泰國知名菜色青木瓜打拋豬肉堡，還有韓劇中最讓人看了便垂涎三尺的春川炒雞肉堡，還有紅透英國及澳洲的東坡肉堡，以及使用台灣夜市小吃做成的臭豆腐鴨血堡、日本街頭傳統小吃做成的日式炒麵堡，提供饕客無限享用。

除了小漢堡外，誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café同步推出果香四溢的芒果雪酪泡芙堡，清爽香甜的芒果雪酪，搭配酥脆的抹茶泡芙，一口咬下沁涼又消暑。

誠品行旅表示，此次活動僅限每周三晚餐時段提供，每人只要777元起，救可以無限品嘗使用各種國家美食元素做成的小漢堡。此外，活動期間若是滿4個人前去用餐，每桌加贈Estrella Damm Inedit西班牙金星頂級啤酒1瓶。

使用台灣夜市小吃臭豆腐做成的臭豆腐鴨血堡，不論外型或是味道都相當有特色。圖／誠品...
使用台灣夜市小吃臭豆腐做成的臭豆腐鴨血堡，不論外型或是味道都相當有特色。圖／誠品行旅提供
分享
誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café推出周三吃個堡活動，規...
誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café推出周三吃個堡活動，規畫了多國美食元素做成的小漢堡，提供饕客無限品嘗。圖／誠品行旅提供
分享

誠品芒果

相關新聞

墾丁民宿暑假住房慘 業者：「30年來最慘一年」

2018-07-03 18:20

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

誠品打造星戰限定店 千年鷹號座艙椅亮相！

2018-07-03 17:28

鳳小岳自曝家庭生活就像「打游擊戰」！

2018-07-03 16:50

名人穿啥／一覽歐陽娜娜的球鞋女孩穿搭術！

2018-07-03 16:17

momo話題商品 環保袋、立體口罩熱銷

2018-07-03 14:34

全家、永豐餘生技 聯名推無添加便當

2018-07-03 14:34

《搖滾莫札特》用法式搖滾唱出你沒見過的莫札特！

2018-07-03 13:15

全家攜手永豐餘生技推聯名便當

2018-07-03 12:18

孫芸芸要去巴黎看高訂 少奶奶的時尚路好威

2018-07-03 12:08

「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57

昆凌想當亞洲貝嫂？ 自創品牌即起開賣

2018-07-03 10:48

沒能參加青森睡魔祭別沮喪 到這可以吹冷氣欣賞

2018-07-03 08:27

貝果吹起黑旋風 好丘百貨店獨賣「黑天使」公益貝果

2018-07-03 07:40

豪華休旅添雙強 BMW X5、Audi Q8亮相

2018-07-02 22:24

遊客不懂沙丘館《行者.蔡明亮》 國際影人卻說：有意思

2018-07-02 22:01

趙心綺胸針赴英 獲大師傑作獎

2018-07-02 21:40

TITON梅花表 王傳一分享真摯時刻

2018-07-02 21:07

2018秋冬高級訂製服向紀梵希致敬

2018-07-02 21:05

一降溫二保濕三控油 油肌、曬後肌今夏熱選新品

2018-07-02 21:03

愛買進駐蝦皮限3天92折 滿688現折100還有整箱免運區

2018-07-02 20:52

蔡健雅、好丘聯名！「黑天使貝果」做公益 只賣這5天

2018-07-02 19:08

奇美博物館打造夏夜市集 40家美食「相揪」來夜遊

2018-07-02 18:31

堅持正統德式 「溫德烘焙餐館」靈魂人物卸職

2018-07-02 18:02

夏季美肌三密技！買五合一美體刀再抽法國名牌包

2018-07-02 16:32

影／年金縮水 高雄有餐飲業打8折優惠

2018-07-02 16:16

i+Deal Lab風格快閃店 設計風格實驗室

2018-07-02 15:49

姐走秀給你看！文淇首次到巴黎 看鄔瑪舒曼走大秀

2018-07-02 15:47

每60秒賣1個！喀漢堡進軍板橋 推芒果雞、酪梨牛

2018-07-02 14:53

今夏就是有型！翻玩飾品 展現不同時尚態度與風格

2018-07-02 14:28

沙伯迪澳老客戶 20年不捨換包

2018-07-02 14:28

他對皮革的愛 培養出職人

2018-07-02 14:28

英王室也是粉絲 Rimowa品牌長：名人加持不用花錢廣告

2018-07-02 13:56

六福村砸3000萬衝暑假檔期 夜宿活動買氣暴棚

2018-07-02 12:29

2019春夏男裝／玩色混搭 男人也能嬌俏性感

2018-07-01 23:21

2018秋冬高訂開秀 RVDK玩得華麗滿屋

2018-07-01 23:09

限量催狂魔 神鬼戰士與米克諾斯包款都想要

2018-07-01 14:47

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12

限3天！Amaronis披薩 3日起吃到飽399

2018-07-01 12:08
看更多

熱門文章

暴雨襲中南部 氣象局：持續到4日

2018-07-02 20:30

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

桃園綠線捷運啟動了！10月中旬高架土建先動工

2018-07-03 11:54

熱帶低壓生成 氣象局：後天成颱機率大

2018-07-03 12:34

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

婚宴賓客打電話問一桌多少 餐廳全洩漏新郎氣炸

2018-07-03 14:08

赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22

凌晨3:36 嘉義中埔規模4.0地震

2018-07-03 04:02

雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30

恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03

黑糖非手炒、摻焦糖色素 「老虎堂」承認了

2018-07-03 15:02

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

從身體破洞寫到黑洞 駱以軍奪聯合報文學大獎

2018-07-03 05:08

飛機上也能用！ 航空漫遊吃到飽不怕錢包大失血

2018-07-03 11:56

進入颱風季 下周有熱帶性低氣壓接近

2018-07-03 04:58

行事曆來了快存好！ 2019年6個連假 春節放9天

2018-07-03 00:10

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06

52歲婦人喝1/3杯鐵觀音奶茶竟致心臟病現蹤

2018-07-03 12:39

12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49

水庫進帳了 花生、蓮子卻雨損

2018-07-02 23:29

豪雨過後 小琉球白沙港積滿漂流木

2018-07-03 11:42

嘉義下午4.5及4.6地震 間隔不到17秒

2018-07-02 18:47

網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11

我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00

奇美博物館打造夏夜市集 40家美食「相揪」來夜遊

2018-07-02 18:31

今彩539、雙贏彩、威力彩開獎號碼出爐

2018-07-02 21:12

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00

影／大雨轟炸彰化 埔鹽新水村路面水溝分不清

2018-07-02 18:59

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

家人關係／滿載專屬的幸福

2018-07-03 06:00

這間成功全國制霸！ 台灣人最愛的10大健身房排名

2018-07-03 11:50

「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57

豪雨釀災！埔里愛村橋涵管遭沖失 緊急封閉盼搶修

2018-07-02 20:05

孫芸芸要去巴黎看高訂 少奶奶的時尚路好威

2018-07-03 12:08

影／澳洲女子徒手餵鯊 被拖下水險成大餐

2018-07-03 13:31

50歲過後免疫力降低 「皮蛇」上身罹患風險大增

2018-07-03 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top