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凱特布蘭琪搶先戴 蕭邦頂級珠寶新作大膽民族風

2018-07-03 16:43聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）於巴黎高級訂製服周期間發表全新71件頂級的紅地毯系列珠寶，巧妙以作品件數呼應蕭邦長期合作的坎城影展今年盛逢第71屆。全新作品靈感來自蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）悠遊世界各地得到的靈感，透過搜羅而來瑰麗寶石歷歷重現。多件作品大膽前衛，亦不乏古典風情的設計凸顯質量驚人的優秀寶石。

以旅行和冥想為靈感的2018年Red Carpet系列新品，描繪卡羅琳舍費爾過去造訪過的各個國家文化藝術與大自然風貌，嚴選顏色、形態、透明度及光澤都屬上乘的珍貴寶石，透過蕭邦頂級珠寶工坊內45位藝術工匠大師的巧手打造。 一款紅寶石流蘇套鍊勾勒蕭邦眼中的東方情調，開放式的設計輕柔貼於頸間；擔任坎城評審主席的好萊塢巨星凱特布蘭琪（Cate Blanchett），亦曾於影展期間曾經配戴同系列的紅寶石流蘇耳環亮相，大獲好評、令人驚艷。

而一款獨特的羽毛項鍊則是自蒙古草原民族的服裝和傳統工藝汲取靈感：藍色磷灰石、紫色石榴石及紅玉組成的民俗風渦紋襯托中央華麗的金雕，著名的羽毛藝術家Nelly Saunier則為項鍊妝點低調又華麗的公雞、蒼鷺、鴕鳥及黑雉雞羽毛。結合羽飾或其他珍稀手工藝術，是高級珠寶近年來興起的趨勢。

而此次作品中最受到偏愛的寶石則是祖母綠。而為了適當地呈現罕見且色澤均勻的祖母綠，卡羅琳舍費爾以最古典而簡約的手法交錯排列17顆祖母綠及鑽石，中央則環繞2顆璀璨D色無瑕主鑽，其中一顆梨形切割鑽石重達逾20克拉。另外一套祖母綠和鑽石珠寶，則以典雅的蕾絲設計襯托濃郁華麗的祖母綠寶石，其中項鍊的主石更重達22克拉，展現品牌自2015年開始成為法國高級時裝公會（Fédération Française de la Couture）之珠寶成員的傳統工藝底蘊。

蕭邦Red Carpet系列，18白金戒指鑲嵌單顆八角形切割8.7克拉祖母綠，價...
蕭邦Red Carpet系列，18白金戒指鑲嵌單顆八角形切割8.7克拉祖母綠，價格店洽。圖／蕭邦提供
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今年坎城影展評審團主席凱特布蘭琪，搶先配戴蕭邦紅地毯系列的紅寶石流蘇耳環。圖／蕭...
今年坎城影展評審團主席凱特布蘭琪，搶先配戴蕭邦紅地毯系列的紅寶石流蘇耳環。圖／蕭邦提供
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蕭邦Red Carpet系列，18白金耳環鑲嵌兩顆八角形切割總重5.2克拉祖母綠，價格店洽。圖／蕭邦提供
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蕭邦紅地毯系列新作中，最受注目的祖母綠鑽石項鍊，主石為一顆逾20克拉梨形切割頂級...
蕭邦紅地毯系列新作中，最受注目的祖母綠鑽石項鍊，主石為一顆逾20克拉梨形切割頂級D色無瑕美鑽。圖／蕭邦提供
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蕭邦Red Carpet系列，18K黃金與鈦金屬鑲嵌7.2克拉石榴石、3克拉紫水晶、紅寶石、沙佛萊石以及彩寶，價格店洽。圖／蕭邦提供
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蕭邦Red Carpet系列，18白金鑲嵌單顆八角形切割22克拉祖母綠與梨形切割總重61克拉鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
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坎城影展期間，著名歐洲女星Catrinel Marlon搶先配戴蕭邦紅地毯系列的...
坎城影展期間，著名歐洲女星Catrinel Marlon搶先配戴蕭邦紅地毯系列的祖母綠蕾絲鑽石項鍊。圖／蕭邦提供
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蕭邦Red Carpet系列，18K白金與鈦金屬鑲嵌70克拉翡翠、黑蛋白石5.8克拉、藍寶石5.8克拉以及青金石 4.2克拉，價格店洽。圖／蕭邦提供
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蕭邦Red Carpet系列與著名的羽毛藝術家Nelly Saunier共同創作...
蕭邦Red Carpet系列與著名的羽毛藝術家Nelly Saunier共同創作一款以蒙古為靈感的羽毛項鍊，價格店洽。圖／蕭邦提供
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蕭邦Red Carpet系列，18K白金鋁項鍊鑲嵌橄欖型419克拉紅寶石以及明亮...
蕭邦Red Carpet系列，18K白金鋁項鍊鑲嵌橄欖型419克拉紅寶石以及明亮式切割和梨形切割總重58克拉紅寶石，價格店洽。圖／蕭邦提供
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