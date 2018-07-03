凱特布蘭琪搶先戴 蕭邦頂級珠寶新作大膽民族風

2018-07-03 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）於巴黎高級訂製服周期間發表全新71件頂級的紅地毯系列珠寶，巧妙以作品件數呼應蕭邦長期合作的坎城影展今年盛逢第71屆。全新作品靈感來自蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）悠遊世界各地得到的靈感，透過搜羅而來瑰麗寶石歷歷重現。多件作品大膽前衛，亦不乏古典風情的設計凸顯質量驚人的優秀寶石。

以旅行和冥想為靈感的2018年Red Carpet系列新品，描繪卡羅琳舍費爾過去造訪過的各個國家文化藝術與大自然風貌，嚴選顏色、形態、透明度及光澤都屬上乘的珍貴寶石，透過蕭邦頂級珠寶工坊內45位藝術工匠大師的巧手打造。 一款紅寶石流蘇套鍊勾勒蕭邦眼中的東方情調，開放式的設計輕柔貼於頸間；擔任坎城評審主席的好萊塢巨星凱特布蘭琪（Cate Blanchett），亦曾於影展期間曾經配戴同系列的紅寶石流蘇耳環亮相，大獲好評、令人驚艷。

而一款獨特的羽毛項鍊則是自蒙古草原民族的服裝和傳統工藝汲取靈感：藍色磷灰石、紫色石榴石及紅玉組成的民俗風渦紋襯托中央華麗的金雕，著名的羽毛藝術家Nelly Saunier則為項鍊妝點低調又華麗的公雞、蒼鷺、鴕鳥及黑雉雞羽毛。結合羽飾或其他珍稀手工藝術，是高級珠寶近年來興起的趨勢。