85度C瞄準父親節 蛋糕業績衝億元

2018-07-03 15:05 中央社 台北3日電



美食-KY旗下85度C瞄準父親節檔期商機，推出一系列主題蛋糕與促銷活動，預估一個多月的檔期，整模蛋糕業績可衝上新台幣一億元，年成長約5%。

85度C經過14年的耕耘，從第一家台北永和保平店到目前全球上千家的門市，截至3月底，美食-KY旗下的85度C品牌目前在大陸有589個據點，美國44個，台灣435個，以加盟為主，直營不到30間門市，至於香港8個、澳洲16個都以直營店為主。

85度C持續在台灣推出一系列行銷活動，刺激台灣市場營收表現，今天宣布地推出4款父親節造型蛋糕，85折後價格落在450元到620元之間，主打平價定位，搶攻父親節蛋糕商機。

85度C表示，這次父親節檔期主題蛋糕預計可銷售出4萬顆，一個多月的檔期，預估整模蛋糕業績約可衝上一億元，整體銷售額年成長約5%。

此外，85度C在台灣門市，飲品營業額占比逾半，顯示台灣人愛好飲料的消費趨勢，85度C自5月1日推出黑糖珍珠鮮奶後，在飲品市場占有一席之地，5月第二杯半價活動，更創單日銷售5萬杯營業額佳績。7月份將再推「週三黑糖珍珠日」，限時第二杯半價，力拚繼續挹注飲品業績成長。

美食-KY累計今年1至5月合併營收，較2017年成長15%，年增率寫下4年來的同期新高。

法人指出，美食-KY邁入2018年以來，持續繳出穩健的雙位數營收成長，主要還是歸功於過去幾年持續投資中國及美國兩大海外市場、打造「雙火車頭」成績。