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全家攜手永豐餘生技推聯名便當

2018-07-03 12:18經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

全家（5903）攜手永豐餘生技推無味精、無防腐劑的聯名便當。全家表示，明天起將推出與永豐餘生技GREEN & SAFE聯名的2款便當，作為鮮食少添加政策首彈商品，後續將有一系列全家X永豐餘生技的鮮食，看好真食材、少添加的飲食趨勢，下半年將有系列冷凍調理菜餚上市。

全家表示，外食人口攀升、台灣今年進入高齡社會，消費者對於飲食安全與健康意識日漸提升。據調查，高達77%民眾午餐在外解決，不過對於吃下口的東西也愈來愈在意，超過8成的人，喜歡維持食物自然風味。

全家去年底開始，陸續與永豐餘生技GREEN & SAFE合作，推出安心年菜、快煮麵「真食好麵」，雙方進一步合作推出2款「真食好便當」，保證不添加味精、防腐劑、漂白劑，履歷透明，產地餐桌一條龍，便當中從調味的醬油到米飯、豬肉、蔬菜、櫻花蝦統統可溯源。

全家便利商店商品本部本部長黃君毅指出，全家去年11月率先導入永豐餘的年菜，在年菜市場中，走出一條「小清新」的好食材風格，成為年菜商品新成長動能。而今年5月與永豐餘攜手開發的4款自有品牌FamilyMart Collection真食物快煮麵，目前4品項商品穩坐相關品群銷售前幾名。

看好安心趨勢與外食、簡易調理的商機，台灣消費者對於少添加、無添加要求更是愈來愈高，黃君毅指出，全家將本次真食好便當作為鮮食少添加第一彈，宣示鮮食商品朝向「添加更少、食材更優」邁進，並會持續與永豐餘生技GREEN & SAFE合作，推出更多真食材好料理，預計下半年將有系列冷凍調理菜餚上市。

全家x永豐餘生技的真食好便當，共有糖醋肉丸、照燒里肌兩種口味，限店限量販售。（照...
全家x永豐餘生技的真食好便當，共有糖醋肉丸、照燒里肌兩種口味，限店限量販售。（照片提供/全家便利商店）
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永豐餘生技全家便利商店便當

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