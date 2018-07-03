全家攜手永豐餘生技推聯名便當

2018-07-03 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家（5903）攜手永豐餘生技推無味精、無防腐劑的聯名便當。全家表示，明天起將推出與永豐餘生技GREEN & SAFE聯名的2款便當，作為鮮食少添加政策首彈商品，後續將有一系列全家X永豐餘生技的鮮食，看好真食材、少添加的飲食趨勢，下半年將有系列冷凍調理菜餚上市。

全家表示，外食人口攀升、台灣今年進入高齡社會，消費者對於飲食安全與健康意識日漸提升。據調查，高達77%民眾午餐在外解決，不過對於吃下口的東西也愈來愈在意，超過8成的人，喜歡維持食物自然風味。

全家去年底開始，陸續與永豐餘生技GREEN & SAFE合作，推出安心年菜、快煮麵「真食好麵」，雙方進一步合作推出2款「真食好便當」，保證不添加味精、防腐劑、漂白劑，履歷透明，產地餐桌一條龍，便當中從調味的醬油到米飯、豬肉、蔬菜、櫻花蝦統統可溯源。

全家便利商店商品本部本部長黃君毅指出，全家去年11月率先導入永豐餘的年菜，在年菜市場中，走出一條「小清新」的好食材風格，成為年菜商品新成長動能。而今年5月與永豐餘攜手開發的4款自有品牌FamilyMart Collection真食物快煮麵，目前4品項商品穩坐相關品群銷售前幾名。