「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



溫網公開賽（Wimbledon）登場，「草地天王」費德勒在尋求職涯第20座大滿貫金盃的同時，也改披上UNIQLO所提供的戰袍，正式宣布結束他與NIKE長達20年的合作。

在溫網前結束的ATP哈雷草地賽即是費天王最後一次身穿NIKE球衣亮相的場合，而最後費德勒也被年輕小將拍下，僅獲得男子單打第二名。因此，在溫網登場的同時，換上了UNIQLO的戰袍，並立即以直落三的成績，力克塞爾維亞名將晉級第二輪，頗有要宣示將重新再起啟的意味，也給足了贊助商面子。然而，即使結束了多年合作關係，但UNIQLO並非球鞋商，所以「費帥」還是自掏腰包的添購NIKE的專業鞋款，作為搭配。而除了費德勒之外，今年的溫網同樣穿上UNIQLO球衣的還有「日本網球王子」錦織圭，相比其他運動品牌，佔比還是較少。