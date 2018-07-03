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「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57聯合報 記者曾智緯╱即時報導

溫網公開賽（Wimbledon）登場，「草地天王」費德勒在尋求職涯第20座大滿貫金盃的同時，也改披上UNIQLO所提供的戰袍，正式宣布結束他與NIKE長達20年的合作。

在溫網前結束的ATP哈雷草地賽即是費天王最後一次身穿NIKE球衣亮相的場合，而最後費德勒也被年輕小將拍下，僅獲得男子單打第二名。因此，在溫網登場的同時，換上了UNIQLO的戰袍，並立即以直落三的成績，力克塞爾維亞名將晉級第二輪，頗有要宣示將重新再起啟的意味，也給足了贊助商面子。然而，即使結束了多年合作關係，但UNIQLO並非球鞋商，所以「費帥」還是自掏腰包的添購NIKE的專業鞋款，作為搭配。而除了費德勒之外，今年的溫網同樣穿上UNIQLO球衣的還有「日本網球王子」錦織圭，相比其他運動品牌，佔比還是較少。

根據「華爾街日報」的報導指出，費德勒會停止接受NIKE贊助的原因，還是抵不過UNIQLO的「金援」，據知情人士透露，要改披戰袍，品牌付出了3年近百億元的代價換來。而全新的球衣，由藝術總監Christophe Lemaire帶領的巴黎R&D中心所設計，不同於一般網球賽服的Polo衫或圓領設計，考量費德勒喜好的風格後，採用小立領設計。同系列運動衣、運動褲在袖沿、領口、口袋沿都加入棗紅邊線，與UNIQLO品牌色調輝映。不僅如此，球衣使用的DRY-EX功能布料，透過特殊立體編織構造，使其較一般快乾布料更為速乾，避免因大量出汗積累而產生的溼悶不快，維持賽事中的舒適感

2018溫網正式開打，費德勒也改披上UNIQLO所打造的戰袍登場。圖／美聯社
2018溫網正式開打，費德勒也改披上UNIQLO所打造的戰袍登場。圖／美聯社
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費德勒正式結束與NIKE長達20年的合作關係，加入UNIQLO陣營出任全球品牌大...
費德勒正式結束與NIKE長達20年的合作關係，加入UNIQLO陣營出任全球品牌大使。圖／UNIQLO提供
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