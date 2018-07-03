沒能參加青森睡魔祭別沮喪 到這可以吹冷氣欣賞

2018-07-03 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



進入夏天，很多人遊日本是衝著夏季祭典而來，而遠在日本東北的青森，每年8月2日至7日青森睡魔祭最負盛名，特色為在山車上搭建如建築物般巨大的燈籠，遊行隊伍至少20座花車，聲勢浩大。即便沒能參與這難得的年度祭典，在青森車站附近的「睡魔之家 WA‧RASSE」，也能欣賞到勝出的花車優秀作品。

東北三大祭的青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭，盛大又熱鬧，尤其青森睡魔祭，每年都能吸引日本、國際逾300萬名觀光客。無法參與祭典的遊客也不用失望，2011年開幕的「睡魔之家 WA‧RASSE」，讓你可以極近距離、好好的品味，想像遊行歡樂的場景。

睡魔祭據傳是早期農人因為夏天太熱，晚上睡不著、白天打瞌睡，因此敲鑼打鼓、載歌載舞，趕走睡魔。而燈籠花車的造型多源自傳說神話、歷史故事等，睡魔祭在1980年登記為重要無形民俗文化財。

「睡魔之家 WA‧RASSE」展示睡魔祭的大燈籠花車，和介紹睡魔祭的歷史。而所展示的花車，主要是參加者競逐而勝出的作品，每件作品相當壯觀，且造型生動、用色鮮豔。冬天遊青森也能順道參觀，夏天更可以舒適的吹冷氣好好欣賞。

●睡魔之家 WA‧RASSE

營業時間：5月-8月為上午9時至晚上7時，9月-4月為上午9時至晚上6時

每天上午11時、下午1時、下午3時有祭典跳人、太鼓體驗

門票：成人600円、高中生450円、國中小學生250円日幣

休館日：12月31日、1月1日全館休館，另8月9日、8月10日休館、販賣部和餐廳正常營業