貝果吹起黑旋風 好丘百貨店獨賣「黑天使」公益貝果

2018-07-03 07:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



紅到香港的台灣貝果名店-好丘，今夏開出全台第一家百貨店-「好丘微風南京店」，並邀請歌后蔡健雅跨界發揮創意，設計獨家款「黑天使貝果」，且自即日起至7月6日，每日獨家限量於微風南京百貨店做公益販售，每顆定價100元，貝果販售所得將全額捐贈予「兒童福利聯盟」。

「黑天使」公益貝果，外型黑色摩登時尚，以黑色系健康雜糧為主，口感充滿穀物氣息香味濃郁。