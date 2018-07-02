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遊客不懂沙丘館《行者.蔡明亮》 國際影人卻說：有意思

2018-07-02 22:01聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣壯圍沙丘旅遊服務園區4月開園以來，多數遊客搞不清楚展館動線，看不到大門入口；至於知名導演蔡明亮策畫的展覽，也有很多人不解其策展精神。蔡導今天邀請參加台北電影節的國際電影人來訪，還親自上場導覽解說，前威尼斯及羅馬影展的總監馬可穆勒頻頻點頭，還赤腳踩在室內沙灘，直呼「有意思」。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在壯圍鄉海邊，打造「壯圍沙丘旅遊服務園區」4月28日開幕，占地4.5公頃，建築主體包括遊客中心與展館，是座沙丘地景，由知名建築師黃聲遠設計;配合園區開幕，邀請導演蔡明亮策畫《行者‧蔡明亮》展，規劃塵、風、雨、潮、月亮與海6大主題區，並將大量黑沙搬入室內，室內室外都是沙丘地景，可以赤腳踩在室內沙灘或坐在沙上，欣賞《行者》投影畫面。

園區的軟硬體均出自大師之手，很多遊客搞不懂大師想要表達的意涵，加上現場缺乏指示牌與文字解說，連要進入沙丘展館，都還找不到大門在哪裡？

蔡明亮今天特別邀請國際影人來分享作品，他說，很喜歡壯圍鄉沒有被大面積開發，沙灘慢活概念很好，他的《行者》系列影像進入旅遊服務園區，更是別開生面的作法，顯示傳播有更多可能性。前威尼斯及羅馬影展的總監馬可穆勒表示，蔡導作品很符合這棟建築的室內條件，沙丘館的硬體或軟體都「非常有意思」。

東北角風景區表示，硬體建築是仿照蝦蟹小動物穴居的概念，所以大門入口不明顯，最近會與建築師討論，增設服務設施指標，避免遊客找到大門。

《行者.蔡明亮》展覽作品之一，牆面投影是一個沸騰的電鍋。 記者戴永華/攝影
《行者.蔡明亮》展覽作品之一，牆面投影是一個沸騰的電鍋。 記者戴永華/攝影
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沙丘館室內沙灘的《行者.蔡明亮》影像。 記者戴永華/攝影
沙丘館室內沙灘的《行者.蔡明亮》影像。 記者戴永華/攝影
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沙丘館室內沙灘的《行者.蔡明亮》影像，神祕幽靜。 記者戴永華/攝影
沙丘館室內沙灘的《行者.蔡明亮》影像，神祕幽靜。 記者戴永華/攝影
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參加台北電影節的國際電影人坐在軟墊上，很放鬆的觀看《行者》系列影片。 記者戴永華...
參加台北電影節的國際電影人坐在軟墊上，很放鬆的觀看《行者》系列影片。 記者戴永華/攝影
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壯圍沙丘旅遊服務園區的主體建築，大門入口不明顯也沒有指標，遊客經常不得其門而入。...
壯圍沙丘旅遊服務園區的主體建築，大門入口不明顯也沒有指標，遊客經常不得其門而入。 記者戴永華/攝影
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知名導演蔡明亮赤腳站在室內沙灘，為國際電影人解說《行者.蔡明亮》展覽想要表達的意...
知名導演蔡明亮赤腳站在室內沙灘，為國際電影人解說《行者.蔡明亮》展覽想要表達的意象。 記者戴永華/攝影
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