豪華休旅添雙強 BMW X5、Audi Q8亮相

2018-07-02 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ／台北報導



全新第四代原廠代號G05的BMW X5近日曝光，預計今年第四季引進台灣市場。 圖／BMW提供 分享 facebook

豪華休旅浪潮未歇，又有改款作品推出了，BMW開啟車壇運動化多功能休旅車的X5，日前正式曝光，預計今年第四季導入台灣市場；Audi也發表全新旗艦休旅王者Audi Q8，預計明年引進台灣市場。

全新第四代原廠代號G05的BMW X5曝光，採用CLAR模組化平台打造，整體車身尺碼放大，長寬高分別為 4,92mm/2,004mm/1,745mm，軸距達到2,975mm，呈現更為霸氣的外型及更優異的空間表現，此外透過大量碳纖維以及鋁合金材質的應用，也達到輕量化的訴求。

在外型上，最引人注目的是變得更加醒目且大型的雙腎型水箱護罩，頭燈面積縮小變得更為銳利，全車系標配LED燈組，也可選配BMW新世代的雷射頭燈。針對風格套件部分，全新 X5將提供偏向豪華質感的xLine與偏向運動畫的M Sport風格套件，輪圈尺寸具有18吋至22吋的選項。 Audi Q8旗艦休旅全球正式亮相，四環SUV家族最強成員展現全方位產品實力。 圖／台灣奧迪提供 分享 facebook

動力配置部分，全新X5將提供3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎以及4.4升V8雙渦輪增壓引擎，最大動力各是340hp/45.9kgm與462hp/66.3kgm，兩款柴油引擎則分別具備265hp/63.2kgm及400hp/77.5kgm的動力表現，皆搭載八速 Steptronic變速箱與xDrive四輪驅動系統。總代理汎德預計將火速於今年第四季導入台灣市場，為豪華休旅戰場再添生力軍。

結合Coupé轎跑車流線外型與SUV強大的機能性的Audi Q8，日前在深圳Brand Summit 正式揭露神秘面紗，搭載新世代車艙直覺化操作介面，結合頂尖動能與安全科技，將於今年第三季率先引進歐洲市場，台灣則將於明年導入。

Audi quattro操控血統同樣寫入全新Audi Q8當中，在一般的行駛狀況下提供前軸40%：後軸60%的非對稱動力分配比率，並根據不同路況變化可在最短時間內自動將動力分配至前/後軸，同時Audi Q8標配附阻尼調整的懸吊系統，讓駕駛可依據自身的喜好的駕駛模式，而有不一樣的駕駛操控樂趣。