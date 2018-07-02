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趙心綺胸針赴英 獲大師傑作獎

2018-07-02 21:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

台灣出身的珠寶設計師CINDY CHAO趙心綺，以同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel 入選倫敦大師傑作展（Masterpiece London），於6月28日至7月4日期間與全球頂尖的古董珠寶藝術同場競艷 。現場發表2018年以加拿大卑詩省（British Columbia）「努卡特島Nootka Island」為主題的全新創作，結合大自然的具象與超現實的想像，佳評如潮。展出16件作品有一半在開展3天內就被藏家訂走。其中一枚耗時8年打造的紅寶石牡丹胸針更榮獲大會頒發「大師傑作獎 （Outstanding Object Awards）」。趙心綺接受專訪時更透露，已經在為明年品牌創立15 周年的里程碑做準備。

此次展出的珠寶中，有9件未曾曝光的新作，其中許多創作的靈感來自趙心綺於加拿大度假時受到大自然的啟發。經典的蜻蜓系列遊走在具體和想像之間，透過梯形等少見的寶石切割展現翱翔姿態。而她自己最喜愛的則是最耗鑲工的「花苞胸針」，祖母綠珠彷彿360度懸空的設計，使得製作難度極高，而且為了模擬大自然中花苞會隨風搖曳的姿態，更暗藏可動關節，使得胸針配戴起來栩栩如生。趙心綺表示近年來隨著人生歷練、 再加上自信與技術更臻成熟，「就會開始把一些不必要的東西通通拿掉。以前年輕的時候是不斷地往上加，現在一直不斷地往下減；現在作品的境界，對我而言就是『舉重若輕』、『信手捻來』，但是能量也更豐沛了。」

每年令藏家引頸期待的蝴蝶胸針，則預計於下半年亮相。趙心綺也表示自去年起創作的羽毛胸針，也會以每年一對的型態推出；今年的祖母綠胸針以鈦金屬鑲嵌超過560顆脆弱的祖母綠寶石，折損率超過40%，是一般鈦金屬鑲嵌的兩倍。此次獲大會別頒獎的紅寶石牡丹胸針則是私人委託的訂製品借展，要求完美的她光是蠟模就重塑超過30次，並以電鍍處理成紫紅色的鈦金屬鑲嵌，層層豐腴的花瓣共鑲嵌220克拉的紅寶石，顯更顯濃郁。 倫敦大師傑作展為全球頂尖文化藝術展覽，每年嚴選150個參展單位，涵蓋珠寶、古董、藝術、家飾、甚至省供遊艇與汽車等奢華物件，每件作品均由專業團隊鑑定過為獨一無二之作，於六月底開始為英國揭開夏季序幕。

CINDY CHAO全新作品花苞胸針看不見金屬的工藝，是鑲嵌工時最久的作品。圖／...
CINDY CHAO全新作品花苞胸針看不見金屬的工藝，是鑲嵌工時最久的作品。圖／CINDY CHAO The Art Jewel 提供
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每年推出一對羽毛胸針的 CINDY CHAO今年新作為使用寶石較為脆弱的祖母綠，...
每年推出一對羽毛胸針的 CINDY CHAO今年新作為使用寶石較為脆弱的祖母綠，難度極高。圖／CINDY CHAO The Art Jewel 提供
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倫敦大師傑作展於倫敦 The Royal Hospital Chelsea登場。...
倫敦大師傑作展於倫敦 The Royal Hospital Chelsea登場。圖／CINDY CHAO The Art Jewel 提供
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CINDY CHAO The Art Jewel 獲獎的牡丹花胸針，耗時八年打造...
CINDY CHAO The Art Jewel 獲獎的牡丹花胸針，耗時八年打造。圖／CINDY CHAO The Art Jewel 提供
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台灣珠寶設計師趙心綺的同名品牌 CINDY CHAO The Art Jewel...
台灣珠寶設計師趙心綺的同名品牌 CINDY CHAO The Art Jewel首次獲邀於倫敦大師傑作展出。圖／CINDY CHAO The Art Jewel 提供
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台灣珠寶設計師趙心綺新作艷驚倫敦，大受好評。圖／CINDY CHAO The A...
台灣珠寶設計師趙心綺新作艷驚倫敦，大受好評。圖／CINDY CHAO The Art Jewel 提供
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珠寶加拿大倫敦

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