趙心綺胸針赴英 獲大師傑作獎

2018-07-02 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



台灣出身的珠寶設計師CINDY CHAO趙心綺,以同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel 入選倫敦大師傑作展(Masterpiece London),於6月28日至7月4日期間與全球頂尖的古董珠寶藝術同場競艷 。現場發表2018年以加拿大卑詩省(British Columbia)「努卡特島Nootka Island」為主題的全新創作,結合大自然的具象與超現實的想像,佳評如潮。展出16件作品有一半在開展3天內就被藏家訂走。其中一枚耗時8年打造的紅寶石牡丹胸針更榮獲大會頒發「大師傑作獎 (Outstanding Object Awards)」。趙心綺接受專訪時更透露,已經在為明年品牌創立15 周年的里程碑做準備。

此次展出的珠寶中,有9件未曾曝光的新作,其中許多創作的靈感來自趙心綺於加拿大度假時受到大自然的啟發。經典的蜻蜓系列遊走在具體和想像之間,透過梯形等少見的寶石切割展現翱翔姿態。而她自己最喜愛的則是最耗鑲工的「花苞胸針」,祖母綠珠彷彿360度懸空的設計,使得製作難度極高,而且為了模擬大自然中花苞會隨風搖曳的姿態,更暗藏可動關節,使得胸針配戴起來栩栩如生。趙心綺表示近年來隨著人生歷練、 再加上自信與技術更臻成熟,「就會開始把一些不必要的東西通通拿掉。以前年輕的時候是不斷地往上加,現在一直不斷地往下減;現在作品的境界,對我而言就是『舉重若輕』、『信手捻來』,但是能量也更豐沛了。」