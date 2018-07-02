親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

殺人都是因為廢死？法官：那你為什麼還沒殺人？

南部連下2日豪雨 台南之前缺水現在水庫要滿過來啦！

TITON梅花表 王傳一分享真摯時刻

2018-07-02 21:07聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士鐘表品牌梅花表（TITONI）舉辦新品發表會，剛當上爸爸的男星王傳一受邀出席活動，配戴設計優雅摩登的Cosmo Young 宇宙系列腕表，並開心分享他第一次見到女兒「小屁美人」的「真摯時刻」。他表示自己從小學三年級開始，就和爸爸去瑞士旅行、認識了梅花表這個明年即將滿百歲的歷史品牌，喜愛收藏腕表的他也笑說記者會後將選購適合的腕表傳承給女兒。

「男生都該有機械表！」長期在大陸拍戲的王傳一說，或許手機可以看時間，但腕表是穿著打扮的一部分，更象徵品味。他表示自己有收藏十幾支腕表，平常出門也會準備不同款式的表來搭配服裝，他也建議年輕上班族平常坐辦公室可以配戴皮革表帶款，但要是會流汗，例如從事他所喜愛的高爾夫球運動時，則配戴金屬鍊帶較為適合。

目前他和太太還沒有對表，體貼的太太知道他喜歡表也送過他，卻不肯讓王傳一送。這次喜獲女兒是否會送表犒賞太太？個性務實的王傳一表示希望太太養好身體再說；而他的務實也反映在腕表的挑選準則上：注重品質及耐用度；他更大力推薦梅花表具動力儲存的功能，相當便利而實用。

創始於1919年的梅花表，以「真摯時刻」為品牌信念，強調珍視當下每一刻，近百年來以牢靠耐用著稱。全新的「Cosmo Young 宇宙系列」系列，海浪型鋸齒狀表圈設計靈感來自象徵動力的貝殼幾何螺旋形狀，搭配醒目的直線條時間，顯得年輕摩登。為環球旅行者而誕生的宇宙系列，底蓋更鐫刻地球圖案，提醒配戴者保持廣闊的世界觀與熱忱。全系列不鏽鋼材質搭載ETA自動上鍊機芯，備有白色及藍色表盤可選、亦有PVD玫瑰金雙色款，售價34,200元起。

TITONI Cosmo Young宇宙系列腕表，海浪型鋸齒狀表圈靈感來自象徵動...
TITONI Cosmo Young宇宙系列腕表，海浪型鋸齒狀表圈靈感來自象徵動力的貝殼幾何螺旋形，展現像海浪一樣生氣蓬勃的魄力。圖／梅花表提供
分享
TITONI Cosmo Young宇宙系列沉穩藍，34,900元。圖／梅花表提...
TITONI Cosmo Young宇宙系列沉穩藍，34,900元。圖／梅花表提供
分享
TITONI Cosmo Young宇宙系列時尚褐，35,200元。圖／梅花表提...
TITONI Cosmo Young宇宙系列時尚褐，35,200元。圖／梅花表提供
分享
TITONI Cosmo Young宇宙系列，底蓋地球雕刻設計為旅者們帶來廣闊的...
TITONI Cosmo Young宇宙系列，底蓋地球雕刻設計為旅者們帶來廣闊的世界觀，提醒配戴者保有探索廣闊世界，勇敢追夢的熱誠。圖／梅花表提供
分享
TITONI Cosmo Young宇宙系列優雅黑，34,200元。圖／梅花表提...
TITONI Cosmo Young宇宙系列優雅黑，34,200元。圖／梅花表提供
分享
TITONI Cosmo Young宇宙系列貴族金，36,600元。圖／梅花表提...
TITONI Cosmo Young宇宙系列貴族金，36,600元。圖／梅花表提供
分享
新手爸爸王傳一出席梅花表活動，配戴Cosmo Young 宇宙系列腕表，分享生命...
新手爸爸王傳一出席梅花表活動，配戴Cosmo Young 宇宙系列腕表，分享生命中的重要時刻。記者蘇健忠／攝影
分享

瑞士上班族

相關新聞

蔡健雅、好丘聯名！「黑天使貝果」做公益 只賣這5天

2018-07-02 19:08

奇美博物館打造夏夜市集 40家美食「相揪」來夜遊

2018-07-02 18:31

堅持正統德式 「溫德烘焙餐館」靈魂人物卸職

2018-07-02 18:02

影／年金縮水 高雄有餐飲業打8折優惠

2018-07-02 16:16

i+Deal Lab風格快閃店 設計風格實驗室

2018-07-02 15:49

姐走秀給你看！文淇首次到巴黎 看鄔瑪舒曼走大秀

2018-07-02 15:47

每60秒賣1個！喀漢堡進軍板橋 推芒果雞、酪梨牛

2018-07-02 14:53

今夏就是有型！翻玩飾品 展現不同時尚態度與風格

2018-07-02 14:28

沙伯迪澳老客戶 20年不捨換包

2018-07-02 14:28

他對皮革的愛 培養出職人

2018-07-02 14:28

英王室也是粉絲 Rimowa品牌長：名人加持不用花錢廣告

2018-07-02 13:56

六福村砸3000萬衝暑假檔期 夜宿活動買氣暴棚

2018-07-02 12:29

2019春夏男裝／玩色混搭 男人也能嬌俏性感

2018-07-01 23:21

2018秋冬高訂開秀 RVDK玩得華麗滿屋

2018-07-01 23:09

限量催狂魔 神鬼戰士與米克諾斯包款都想要

2018-07-01 14:47

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12

限3天！Amaronis披薩 3日起吃到飽399

2018-07-01 12:08

10大建築師展藝 10座10*7小教堂相遇威尼斯

2018-07-01 11:11

金門家樂福開幕 烤雞5分鐘搶光

2018-06-30 23:26

就是不要油！夏日底妝、唇彩主打空氣霧感

2018-06-30 22:32

入手這些神物讓毛小孩涼快 這「夏」不煩躁

2018-06-30 22:20

培訓10個月！將才學堂烘焙錦標賽　躍愛協會奪冠

2018-06-30 19:29

陳意涵與粉絲PK扮鬼臉沒在怕　玩VR尖叫到破音

2018-06-30 18:25

可以和舒淇同船嗎 仙氣飄飄美得不得了

2018-06-30 18:10

品日式料理 戰斧豬排高貴不貴

2018-06-30 13:14

小小湯包 澎湃有料

2018-06-30 13:12

漢來海港餐廳 推出蠔門蟹宴

2018-06-30 13:10

孤獨傳奇 錯過難再 王攀元最後畫展明截止

2018-06-30 11:43

國寶級金剛經 首進書店翻得到

2018-06-30 11:27

餐桌上的魔法「分子料理」 展現視覺驚喜

2018-06-30 10:37

30年來最冷的暑假！墾丁業者這樣自救

2018-06-30 09:27

飯店搶客！五星級婚宴萬元有找，訂桌就送蜜月行

2018-06-30 09:27

伊萊克斯推藍帶圓夢計畫 買大師系列抽廚藝體驗課程

2018-06-30 09:06

麻糬、鬆餅、可麗餅 芒果甜點大車拚

2018-06-29 23:56

主攻差旅族 GMT腕表大爆發

2018-06-29 23:28

洗版IG靠這杯 奶蓋系列、漸層飲今夏最熱銷

2018-06-29 23:03

伯朗咖啡7月分享日來了 這幾天買一送一

2018-06-29 21:45

2018夏季彩妝必修課 在臉上捕捉這一抹光

2018-06-29 20:45

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06
看更多

熱門文章

明年日曆表出爐！總放假115天 連假6個、春節9天

2018-07-02 15:44

今天雨彈狂炸 全台降雨量冠、亞軍落在彰化縣

2018-07-02 15:34

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

台南之前缺水 現在水庫要滿過來啦！

2018-07-02 17:50

醫療分級下猛藥！大醫院門診不減量 健保就不給付

2018-07-01 23:35

彰化縣大雷雨！水利署發布一二級淹水警戒

2018-07-02 07:12

70歲失智照顧93歲失智 「快沒命了」

2018-07-02 00:05

彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

嘉義縣雨彈加地震 民眾驚嚇：到底怎麼了？

2018-07-02 15:55

獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

2018-07-01 22:05

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

吳德榮：輕颱巴比侖襲日韓 台留意劇烈天氣

2018-07-02 06:10

「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00

地牛翻身規模4.6 嘉義人驚：晃得可怕

2018-07-02 15:35

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

拿飯店免費備品被嫌窮酸 網友挺：為什麼不能拿？

2018-07-02 16:14

影／南化水庫滿庫溢流！蓄水率持續上升確保民生用水無慮

2018-07-02 15:58

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

影／指考考生撐傘涉水 員林高中前道路積水嚴重

2018-07-02 14:24

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作恐背黑鍋 處女愛情萌芽

2018-07-02 07:43

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

健保新制要求醫院減門診量 醫改會憂「減錯人」

2018-07-01 22:10

新災情！大雨加上盤商拒收地瓜 雲林農民欲哭無淚

2018-07-02 15:58

每年勘災每年淹 雲林土庫里民氣翻：官員別來了！

2018-07-02 15:31

高醫尾牙「單側隆乳」獎 護理師捐給癌婦重拾自信

2018-07-01 22:17

颱風侵襲沖繩 傳台灣旅客進入避難所

2018-07-02 13:39

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

影／雷雨胞發威下大雨 台中市半天傳95起車禍

2018-07-02 15:13

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

病人心聲「轉診 要幫我找個好醫師」

2018-07-01 23:57

影／強降雨急猛 高雄鳥松往大寮神農路積水不退

2018-07-02 14:05

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

嘉義地震 高鐵一度停駛

2018-07-02 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top