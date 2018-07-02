TITON梅花表 王傳一分享真摯時刻

2018-07-02 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



瑞士鐘表品牌梅花表（TITONI）舉辦新品發表會，剛當上爸爸的男星王傳一受邀出席活動，配戴設計優雅摩登的Cosmo Young 宇宙系列腕表，並開心分享他第一次見到女兒「小屁美人」的「真摯時刻」。他表示自己從小學三年級開始，就和爸爸去瑞士旅行、認識了梅花表這個明年即將滿百歲的歷史品牌，喜愛收藏腕表的他也笑說記者會後將選購適合的腕表傳承給女兒。

「男生都該有機械表！」長期在大陸拍戲的王傳一說，或許手機可以看時間，但腕表是穿著打扮的一部分，更象徵品味。他表示自己有收藏十幾支腕表，平常出門也會準備不同款式的表來搭配服裝，他也建議年輕上班族平常坐辦公室可以配戴皮革表帶款，但要是會流汗，例如從事他所喜愛的高爾夫球運動時，則配戴金屬鍊帶較為適合。

目前他和太太還沒有對表，體貼的太太知道他喜歡表也送過他，卻不肯讓王傳一送。這次喜獲女兒是否會送表犒賞太太？個性務實的王傳一表示希望太太養好身體再說；而他的務實也反映在腕表的挑選準則上：注重品質及耐用度；他更大力推薦梅花表具動力儲存的功能，相當便利而實用。