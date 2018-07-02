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南部連下2日豪雨 台南之前缺水現在水庫要滿過來啦！

一降溫二保濕三控油 油肌、曬後肌今夏熱選新品

2018-07-02 21:03聯合報 記者何雅玲╱即時報導

夏日酷暑，氣溫動輒35度以上，就算乖乖擦防曬、多喝水，也很難避免「肌膚中暑」！美妝品牌幾款夏日版新品上市，主打保濕及控油兼具，加上青檸、薄荷香、棉花糖綠，從香氛到包裝視覺都很清新療癒。

皮膚是人體最大器官，理想溫度應該維持在30~33度左右，才不會因熱效應導致毛孔擴張、水分散失、油脂急速分泌而產生初老現象，夏日保養光是靠保濕凝膠降溫還不夠，同時也要緊縮毛孔、即刻控油。

伊麗莎白雅頓7月全新推出的「水漾清新保濕凝膠」，含玻尿酸和維他命E及獨家成分「樹蘑菇精華」天然毛孔收斂劑，是一款功能集中保濕、控油、縮毛孔又可降膚溫的凝膠，不只早晚可單擦保養，也可混在粉底內擺脫脫妝窘境，還可全臉或局部厚敷在乾燥缺水部位。伊麗莎白雅頓台灣區總經理Melody表示，目前專櫃品牌以保濕、補水、凍凝膠等訴求的商品，平均每ml價格約在25~30元，雅頓水漾清新保濕凝膠約莫一半不到的售價，加上「一擦二混三敷滿」的多種使用方法，CP值很高。

而近年來令許多保養達人愛不釋手及網友口碑稱為油肌夏日必備小物的「痘痘修護棒」，是Melvita蜜葳特不打廣告卻常熱銷到常常缺貨的的小黑馬，今夏改版上市，配方更加溫和，同時推出一系列以薄荷為主成分的保養新品，首度推出清潔型面膜「薄荷平衡調理角質面膜」，以天然植物纖維泥為基底，搭配同系列「潔面凝膠」與「平衡調理凝乳」，為夏日肌膚油水平衡打底。

歐舒丹今夏將經典馬鞭草獨有的清新檸檬香氣結合天然薄荷，包括含天然植物潔淨因子的「馬鞭草冰沁沐浴膠」、可塗抹於手腕或耳後等體溫較高處的「馬鞭草冰沁香氛凝膠」，以及輕盈凝凍質地並有著微型氣泡的「馬鞭草冰沁凍凝膠」，可置於冰箱冷藏後使用，作為曬後肌膚緊急補水。

RMK煥膚果馨露夏日限定版「沁涼凝露型」，一上市即成為品牌粉絲今夏最愛， 除了橙皮和藍莓菁華，添加蜜拉聖果實菁、薏仁種子等菁華配方，具清涼香辛調香氛的涼感凝露質地，塗抹在肌膚時融化成液狀，調理保濕的同時很適合曬後肌膚舒緩。

Melvita蜜葳特「薄荷平衡調理修護棒」，5ml、880元。圖片提供╱Melv...
Melvita蜜葳特「薄荷平衡調理修護棒」，5ml、880元。圖片提供╱Melvita蜜葳特
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歐舒丹「冰沁馬鞭草限量系列」，包括：馬鞭草冰沁沐浴膠250ml、880元，馬鞭草...
歐舒丹「冰沁馬鞭草限量系列」，包括：馬鞭草冰沁沐浴膠250ml、880元，馬鞭草冰沁凍凝膠150ml、1,380元，馬鞭草冰沁香氛凝膠14ml、1,080元。圖片提供╱歐舒丹
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RMK「煥膚果馨露(沁涼凝露型)」，150ml、1,350元。 圖片提供╱RMK
RMK「煥膚果馨露(沁涼凝露型)」，150ml、1,350元。 圖片提供╱RMK
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Melvita蜜葳特「薄荷平衡調理角質面膜」，75ml、1,480元。圖片提供╱...
Melvita蜜葳特「薄荷平衡調理角質面膜」，75ml、1,480元。圖片提供╱Melvita蜜葳特
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伊麗莎白雅頓「水漾清新保濕凝膠」，75ml、780元。圖片提供╱伊麗莎白雅頓
伊麗莎白雅頓「水漾清新保濕凝膠」，75ml、780元。圖片提供╱伊麗莎白雅頓
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