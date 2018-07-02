愛買進駐蝦皮限3天92折 滿688現折100還有整箱免運區

2018-07-02 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



「滑世代」手機消費族群線上購物量日增，愛買線上購物進駐「蝦皮商城」明(7/3)起正式營運，歡慶愛買線上購物蝦皮商城開館慶，7/3~7/5限時3天全店92折，消費滿688元立即再折100元。

愛買表示，超過2萬件在愛買上架的民生必需品全都搬到手機上銷售，包含：餅乾飲料、家庭清潔、油米沖泡、日用家寢、美妝保健、3C資訊、小家電、寵物食品等，只要用手指滑一滑，商品就送到家，全店單筆消費688元即可免運費，挑戰量販超市網購最低免運門檻。

台灣量販業虛實整合龍頭愛買線上購物自2013年加入網購市場，先後與Friday購物、Yahoo奇摩超級商城、樂天市場合作，如今，更成為唯一進駐蝦皮商城的台灣量販超市品牌。而蝦皮購物透過流暢的手機使用者介面設計（UI），擁有超過千萬次下載量，日活躍用戶達240萬以上。

愛買線上購物蝦皮商城觀察，自6月11日試賣以來最熱銷的商品，集中在重量較重的飲料、體積較大的衛生紙等品類，試賣期間湧入千筆訂單，熱銷第一名是「亞培安素原味237ml*24入／箱」銷量單周破百箱、其次是「新得意平版衛生紙300抽*6包」銷出近百串、重達6公斤的「悅氏礦泉水6000ml」也擠進熱銷前三排行。