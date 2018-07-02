愛買進駐蝦皮限3天92折 滿688現折100還有整箱免運區
「滑世代」手機消費族群線上購物量日增，愛買線上購物進駐「蝦皮商城」明(7/3)起正式營運，歡慶愛買線上購物蝦皮商城開館慶，7/3~7/5限時3天全店92折，消費滿688元立即再折100元。
愛買表示，超過2萬件在愛買上架的民生必需品全都搬到手機上銷售，包含：餅乾飲料、家庭清潔、油米沖泡、日用家寢、美妝保健、3C資訊、小家電、寵物食品等，只要用手指滑一滑，商品就送到家，全店單筆消費688元即可免運費，挑戰量販超市網購最低免運門檻。
台灣量販業虛實整合龍頭愛買線上購物自2013年加入網購市場，先後與Friday購物、Yahoo奇摩超級商城、樂天市場合作，如今，更成為唯一進駐蝦皮商城的台灣量販超市品牌。而蝦皮購物透過流暢的手機使用者介面設計（UI），擁有超過千萬次下載量，日活躍用戶達240萬以上。
愛買線上購物蝦皮商城觀察，自6月11日試賣以來最熱銷的商品，集中在重量較重的飲料、體積較大的衛生紙等品類，試賣期間湧入千筆訂單，熱銷第一名是「亞培安素原味237ml*24入／箱」銷量單周破百箱、其次是「新得意平版衛生紙300抽*6包」銷出近百串、重達6公斤的「悅氏礦泉水6000ml」也擠進熱銷前三排行。
由於整箱商品已是網購民生用品趨勢，愛買線上購物蝦皮商城推出大體積、超重量商品「整箱免運」專區，不受全店免運門檻限制；開館慶期間全店92折，整箱免運商品更優惠，像是夏季補水首選「黑松FIN健康補給飲料 580ml*24／箱」開館價588元、「唯潔雅優質抽取式衛生紙100抽*96包／箱」開館價689元、「幫寶適超薄乾爽紙尿褲L*172片／箱」開館價1089元。
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