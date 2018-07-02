超商秋節預購開戰 創意造型月餅出征搶業績

2018-07-02 20:59 中央社 台北2日電



超商中秋糕餅商機鳴槍開戰，7-ELEVEn與OK超商今年中秋節月餅禮盒吹起創意風；7-ELEVEn引進OREO月餅禮盒，OK超商則端出翠玉白菜造型月餅，各出奇招搶食中秋節月餅商機。

端午節才剛過，超商已經開始出手布局中秋節商機，對業者而言，中秋節堪稱年度最大的糕餅烘焙商機，除了積極拉攏知名餐飲業者合作，今年還比拚月餅創意造型，標榜味覺視覺雙重享受，期盼透過創意話題拉抬業績。

7-ELEVEn與OK超商今天不約而同宣布，秋節禮盒預購正式開跑，為了吸引顧客掏錢埋單，今年的中秋節月餅也饒富視覺創意；7-ELEVEn首次引進OREO中秋月餅；OK則將故宮國寶翠玉白菜變成可以吃的月餅，根據兩家超商自行評估，在預購與創意話題拉抬下，今年的中秋節業績可望較去年同期增加2成。

7-ELEVEn表示，今年的中秋預購除了過往常見的名店月餅、廣式月餅與經典禮盒外，還首度與知名巧克力餅乾業者OREO合作，推出奧利奧月餅禮盒，將奧利奧巧克力夾心餅乾變成月餅。根據7-ELEVEn估算，今年中秋節銷售品項約115種，較去年增加約10種，預估這波中秋預購在話題帶動下，可望讓整體預購業績較去年增加2成。

OK超商則是搭上文創路線，分別將故宮國寶翠玉白菜與傳統棋藝融入月餅中，其中翠玉白菜月餅外型設計概念源自於家喻戶曉的故宮國寶，棋餅禮盒則是以國粹棋藝作為月餅造型，以象棋與棋盤包裝作為創意號召，向熱愛文化藝術的消費者招手。

OK超商表示，根據內部統計，從2015年到2017年的銷售數據來看，中秋月餅消費年齡有逐漸年輕化的趨勢，消費者的平均年齡約落在35歲至40歲區間，而該年齡層挑選月餅時，會將創意、新鮮感列為重點考量。

看準消費者喜愛嚐鮮的偏好，讓超商開始轉變銷售策略，除了傳統的廣式月餅、老品牌月餅外，也開始與業者合作，在月餅外型上花心思，吸引年輕消費者埋單，以OK超商為例，今年「創意月餅」的商品比重就比去年多了7.5倍，反映創意月餅市場正逐漸崛起中。