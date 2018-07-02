蔡健雅、好丘聯名！「黑天使貝果」做公益 只賣這5天
台式貝果專門店好丘過去曾於各大百貨快閃，反應熱烈，今宣布正式進駐百貨設櫃，首店選在微風南京一樓，除了販售貝果、飲品，還設計獨賣款「冰心聖代」。歡慶開幕，好丘請來創作歌后蔡健雅聯名設計，彷彿天生就有烘焙DNA的蔡健雅與好丘合作起來一拍即合，「黑天使貝果」迅速誕生，即日起販售至7月5日止，貝果販售所得全額捐贈兒童福利聯盟。
好丘微風南京店正式開幕，邀來歌手蔡健雅研發新貝果，擁有法國甜點專業認證、對自我要求高的她，做起貝果以搶眼黑色系融合健康雜糧主軸，使用台灣竹炭粉染出天然黑色，而貝果麵團則添加龍眼蜜、黑麻油，拌入黑芝麻、葵瓜子及亞麻子，外觀則是沾上滿滿黑芝麻、亞麻子，每一口都吃得到多元穀物，還可搭配甜鹹抹醬，即日起至7月5日在好丘微風南京店限量獨賣，每顆100元，貝果販售所得將全額捐贈兒童福利聯盟。
迎夏日，好丘規畫微風南京店獨賣商品「貝果冰心聖代」3款及「貝果甜心泡芙」2款及輕食「創意貝果堡」5款，售價70元起。其中，熱帶蜜果貝果冰心聖代先以山粉圓、芒果鋪底，擠鮮奶霜淇淋後擺上法式貝果，再擠兩圈霜淇淋，綴以奇異果塊及特調水果蜂蜜醬，每杯120元，色澤及風味散發繽紛熱帶感。
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