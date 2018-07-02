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奇美博物館打造夏夜市集 40家美食「相揪」來夜遊

2018-07-02 18:31聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

奇美博物館將舉辦「散步市集」活動，特別規劃「星夜放空區」讓民眾休憩紓壓。圖／奇美...
奇美博物館將舉辦「散步市集」活動，特別規劃「星夜放空區」讓民眾休憩紓壓。圖／奇美博物館提供
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炎炎夏日讓白天酷熱難耐，台南奇美博物館將在7月7日、7月8日周末晚間，於戶外舉辦「散步市集．夏夜好涼」活動，不但可以夜遊園區享受美景、美食、音樂與表演，更能欣賞特展，體驗難得的夜間藝術之旅。

奇美博物館表示，這次市集總共集結約40家攤商，內容包括「夏日消暑甜品」如雪糕、義式冰淇淋、奶酪等，「美味可口點心」如古巴三明治、雞蛋糕、手撕豬肉BBQ小漢堡等，此外，館內禮品店、餐廳也將延長營業至晚間21:30。「克里蒙納咖啡」推出一款涼爽開胃的義式美食「義式蝦汁天使冷麵」，「信息咖啡」則推出經典人氣牛排餐點。提供民眾豐富的選擇。

而館內欣賞年度大展「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」，也配合此次活動特別開放夜間特展，並安排策展團隊進行展品導覽。另外，還規劃有「星夜放空區」，可以準備野餐墊、躺椅隨興放空，現場還有DJ音樂播放，也能走到「酒神劇場」欣賞街頭藝人表演。

「散步市集．夏夜好涼」活動，入園費100元，未滿7歲免費，活動當日於園區三處入口管制點售票，活動時間為16:30-22:00。詳情請上官網查詢。此外，因應暑假出遊旺季，奇美博物館7月、8月不休館，方便民眾安排參觀。

奇美博物館「散步市集．夏夜好涼」活動。圖／奇美博物館提供
奇美博物館「散步市集．夏夜好涼」活動。圖／奇美博物館提供
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奇美博物館將舉辦「散步市集．夏夜好涼」活動，邀請民眾一起夜遊博物館園區。圖／奇美...
奇美博物館將舉辦「散步市集．夏夜好涼」活動，邀請民眾一起夜遊博物館園區。圖／奇美博物館提供
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奇美博物館

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