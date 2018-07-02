夏季美肌三密技！買五合一美體刀再抽法國名牌包
進入七月，大家應該都已經安排好夏日度假計畫，行李箱裡準備好背心、短褲短裙、比基尼更是必備的穿搭，若想要完美登場，肌膚視覺上的潔淨度可是關鍵！BRAUN德國百靈今年夏天推出全新「極淨Spa美體刀SE9961-V」，除了拔毛、刮毛功能以外，還可進行溫和去角質、深層去角質及身體按摩，五合一功能全面升級，現在買還能抽好禮。
新型態的除毛刀可不只是把毛髮消除那麼簡單，BRAUN極淨SPA美體刀結合除毛、去角質、身體按摩功能，讓使用者在除毛前可先運用具有獨特三角形毛刷的深層去角質刷頭，或是細緻柔軟的高密度spa去角質刷頭先去除老廢角質，接著依照需求使用拔毛或刮毛功能，拔毛刀頭運用加寬40%的刀頭，配合廣角長夾輪技術，連0.5公釐的超短毛都能輕鬆從根部拔除；高頻震動結合兩段式晶輪按摩，可在除毛前揉動肌膚、除毛後放鬆肌膚，達到幾乎無痛感的除毛體驗；或可使用刮式刀頭搭配修剪梳，修剪毛髮長度或全面刮除。最後，使用擁有60個矽膠凸點的深層按摩頭搭配身體緊實霜或是精油使用，美肌三步驟一機搞定。更方便的是，100%全機防水，可乾濕兩用，使用後可直接在流水下清洗乾淨。
即日起至9月30日止，凡於網路通路購買BRAUN極淨SPA美體刀，就能得到BRAUN運動健身包（市價1,980元）；購買BRAUN SE7系列機種就能獲得BRAUN隨身杯環保提袋（市價390元）。凡購買BRAUN理美容商品並登錄購買資料，還有機會抽中法國Longchamp後背包及BRAUN天然鬃毛離子髮梳。
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