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《搖滾莫札特》用法式搖滾唱出你沒見過的莫札特！

2018-07-03 13:15聯合新聞網 有.設計 uDesign

「若我們終將一死，那我們應當縱情生活。」— 《搖滾莫札特》

法文音樂劇近年在台灣熱度不斷上升，從最廣為人知的《鐘樓怪人》到今年三度來台，讓戲迷尖叫爆棚的《羅密歐與茱麗葉》，法文音樂劇已悄悄的在戲迷心中自成流派。跳脫以往台灣觀眾對「音樂劇」的刻板認知，法文音樂劇用流行的曲風，直逼演唱會規模的聲光效果，極盡華美的佈景服飾，加上兼具唱功及高顏值的歌手，再用最浪漫的法文唱出劇中角色的愛戀、喜悅、痛苦及掙扎，台下觀眾該如何不淪陷？

圖/聯合數位文創提供。
圖/聯合數位文創提供。
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法語音樂劇王牌製作搭擋巔峰力作。

繼兩大經典《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》後，《搖滾莫札特》是近十年來歐洲極受矚目的法文音樂劇，幕後的推手正是推出《十誡》及《太陽王》的王牌製作人搭擋 Albert Cohen及Dove Attia。Albert 早期為電台、影象工作者，但他一直對音樂劇傾心，甚至在自己創立的電台每週保留一時段專門介紹音樂劇。

1998年受邀觀賞《鐘樓怪人》彩排後，他確立自己想要製作法文音樂劇的決心及使命，找了老搭檔 Dove於2000年一起完成了《十誡》，推出後在法國本地獲得超過兩百萬觀眾的空前勝利。其後，他們複製《十誡》的成功經驗，於2005年推出《太陽王》再創傳奇。沈潛後於2009年再度推出《搖滾莫札特》，引起劇迷轟動好評，更被歐陸媒體譽為「掀起音樂劇的革命」，將法文音樂劇再度推向高峰。隨後在法國各地、日本、韓國、烏克蘭及俄羅斯展開的巡演皆大獲成功，榮登台灣戲迷最期待法劇之一，來台消息曝光後引起熱烈討論及揪團購票熱，準備迎接心中神劇首度來台。

圖/聯合數位文創提供。
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你從沒聽過的莫札特，傳奇一生ROCK唱出來。

《搖滾莫札特》描述音樂神童莫札特璀璨卻稍縱即逝的35年人生故事。劇情自他青年時期展開，卸下了神童光環後的莫札特，從薩爾茨堡到曼海姆、巴黎，最後來到維也納，華麗奢華的搖滾舞台所展現的是莫札特獨自闖蕩音樂之路所面臨的機會、誘惑、困難與挫折。劇情下半段，帶出了莫札特和宮廷作曲家薩里耶利(Antonio Salieri) 亦敵亦友的複雜關係，劇末雖莫札特遭對手嫉妒陷害，但直至死前最後一刻仍舊放不下最愛的音樂，創作出無數觸動人心的樂曲。莫札特的音樂突破時代、超越偏見，雖有種種不幸降臨，卻掩蓋不了他天生的傲氣與才氣。本劇展現莫札特率直、堅毅、風流、熱情及遭遇挫折時，悲痛欲絕的一面，觀眾將隨著劇情走進這位傳奇音樂家的人生，讓我們得以一窺他不為人知的內心世界。

圖/聯合數位文創提供。
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粉絲尖叫！巴黎原版男主角確定登台。

本劇的成功，飾演男主角莫札特的Mikelangelo Loconte可謂一大功臣。Mikelangelo 是來自義大利的全方位的表演者，身兼歌手、作家、作曲家、音樂家、演員及藝術總監等多重身份。然而讓他一舉成名的，便是《搖滾莫札特》。本劇在籌備期間，邀請近五千名歌手前來面試莫札特一角，仍苦無適合人選。但有天，製作人在小酒館偶然發現當時還是搖滾樂團歌手的小米，認定他就是心中的莫札特！出身義大利的小米，當時甚至對法文的掌握度不高，需要靠著拼音標註來練唱，但他充滿渲染力的歌聲，強烈的個人特質，將莫札特自傲、狂妄、熱情，卻對音樂有著無人能及的執著表現的淋淋盡致，歐亞戲迷甚至認為沒有小米，就不構成《搖滾莫札特》！其後他憑藉著本劇中的歌曲，奪得三項有法國葛萊美獎之稱的NRJ Music Awards，成為家喻戶曉的法文音樂劇明星。今年十月的《搖滾莫札特》也將由小米領軍來台，原版莫札特的狂傲不羈令人期待。

圖/聯合數位文創提供。
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古典樂x搖滾曲風=完美絕配，熱門歌曲百聽不膩。

《搖滾莫札特》全劇歌曲以搖滾曲風呈現，歌曲旋律琅琅上口，將莫札特堅忍不拔的創作精神與生存信念經由震撼人心的搖滾樂傳達給所有觀眾。劇中歌曲多元新鮮、膾炙人口，其中《盡情紋我 Tatoue-moi》更是於2008年推出單曲時造成轟動，連續五週蟬聯排行榜第一名、佔據排行榜前五名長達十一週！此外，本劇更大膽的將莫札特創作的古典樂原曲及歌劇擷取片段融入劇中，如《小星星變奏曲》、《安魂曲》等樂曲；劇中不僅可見女高音實際演唱歌劇片段，如《後宮叛逃》《費加洛婚禮》等，但隨著劇情一轉，激昂搖滾樂曲節奏落下，配以女高音的詠嘆，竟絲毫不見違和！反而讓觀眾更能融入劇情，感受莫札特天才音樂家的氛圍。劇中古典樂與搖滾樂的拼貼與融合，兩個看似相反的音樂元素碰撞，創造出感官新體驗，為本劇一大特色。

2018年十月，讓我們用全新的法式搖滾，來體驗你絕對沒看過的莫札特！

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

演出時間：2018/10/11-2018/10/21 (10/15休演)，共10場。

演出地點：台北和平籃球館

購票資訊：連結

義大利法國巴黎

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