每60秒賣1個！喀漢堡進軍板橋 推芒果雞、酪梨牛

2018-07-02 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



夏日吃漢堡也能很清爽！Selfish Burger喀漢堡近來於板橋大遠百開店，趁年中慶開跑，同步推出暑期限定新品，用台灣夏天最夯的芒果PK歐美最流行的酪梨，規畫芒果雞、酪梨牛漢堡，價位為230元、250元，分別在即日起及7月16日間接力推出，莊敬門市本店則是7月16日同步販售。不過，因為為夏季限定口味，僅販售到9月16日。

曾在信義區Commune A7貨櫃市集，創下排隊風潮每60秒賣一個的漢堡Selfish Burger喀漢堡，近來進軍板橋大遠百，在此開設分店，並且搭配百貨年中慶發表暑期限定新品，以台灣夏季最夯的芒果PK瘋靡歐美的酪梨為概念，推出「芒果雞」、「酪梨牛」漢堡。

其中，芒果雞漢堡使用愛文芒果搭配嫩雞腿肉，一口咬下新鮮現炸的雞腿排咬下卡滋酥脆，鮮嫩帶有滿滿肉汁，光是視覺就很消暑。酪梨牛則是使用被譽為「夏日輕食聖品」的酪梨，搭配美國進口特選等級牛排肩胛肉，每天在店裡現絞現而煎成，焦香多汁的牛肉與香滑的酪梨形成絕配。