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明年日曆表出爐！總放假115天 連假6個、春節9天

殺人都是因為廢死？法官：那你為什麼還沒殺人？

每60秒賣1個！喀漢堡進軍板橋 推芒果雞、酪梨牛

2018-07-02 14:53聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

夏日吃漢堡也能很清爽！Selfish Burger喀漢堡近來於板橋大遠百開店，趁年中慶開跑，同步推出暑期限定新品，用台灣夏天最夯的芒果PK歐美最流行的酪梨，規畫芒果雞、酪梨牛漢堡，價位為230元、250元，分別在即日起及7月16日間接力推出，莊敬門市本店則是7月16日同步販售。不過，因為為夏季限定口味，僅販售到9月16日。

曾在信義區Commune A7貨櫃市集，創下排隊風潮每60秒賣一個的漢堡Selfish Burger喀漢堡，近來進軍板橋大遠百，在此開設分店，並且搭配百貨年中慶發表暑期限定新品，以台灣夏季最夯的芒果PK瘋靡歐美的酪梨為概念，推出「芒果雞」、「酪梨牛」漢堡。

其中，芒果雞漢堡使用愛文芒果搭配嫩雞腿肉，一口咬下新鮮現炸的雞腿排咬下卡滋酥脆，鮮嫩帶有滿滿肉汁，光是視覺就很消暑。酪梨牛則是使用被譽為「夏日輕食聖品」的酪梨，搭配美國進口特選等級牛排肩胛肉，每天在店裡現絞現而煎成，焦香多汁的牛肉與香滑的酪梨形成絕配。

Selfish Burger喀漢堡表示，此波夏季限定漢堡，芒果雞於即日起就已上市，酪梨牛等是要等到7月16日接力登場，價位分別是230元、250元。另信義區的莊敬門市本店於7月16日同步推出此兩款漢堡，提供饕客品嘗。不過，因為該兩款漢堡屬於期間限定，僅販售到9月16日。

Selfish Burger喀漢堡推出夏季限定新口味。圖／Selfish Bur...
Selfish Burger喀漢堡推出夏季限定新口味。圖／Selfish Burger喀漢堡提供
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芒果年中慶貨櫃市集

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