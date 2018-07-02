i+Deal Lab風格快閃店 設計風格實驗室

2018-07-02 15:49 聯合新聞網 有.設計 uDesign



一間坐落於信義區虎林街內的三角窗小店i+Deal Lab，是一個充滿實驗精神的展示空間，運用pop-up快閃的概念，每幾個月換一次不同主題，所以等你下次經過時，可能會發現他竟然又變身了，i+Deal Lab不停抽換品牌，將每個品牌分階段展示給大家，不只如此，連主視覺、店內擺設，甚至外牆裝飾、招牌等，全都將煥然一新，跟隨著季節變化、節日轉換，他們用新鮮且玩味的手法，不停包裝這個空間，我想這大概會是一個有趣且新奇的實驗。

圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

i+Deal Lab認為：「每個人對於美好的定義都不同，而我們希望能透過店面轉換過程，讓你發現不同的生活風格及其中那些既有趣又打動人心的商品。」當你走進店內，你馬上能感受到這句話的涵義，這裡雖然只是小小20坪大的空間，但層層堆疊的展示櫃，搭配上各式設計小物，將這裡賦予了生命力，每一個小物都能吸引著你的目光，你會不自覺拿起把玩，想像著擁有他的生活風貌。

目前第二檔QUALY品牌店已經結束，現在進行中的檔期是DOIY品牌x 歐洲品牌店，檔期將持續三個月到八月底九月初，歡迎你抽空來逛逛，看看西班牙DOIY如何玩出趣味設計！來自西班牙的DOIY，一直都是國外很火紅的設計品牌，自從去年轉型後，整體視覺風格大大改變，不只商品設計煥然一新，連包裝也更為精緻，我們相信，DOIY將會繼續為大家帶來驚豔的設計。

圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

西班牙DOIY的初夏新品以羅馬為設計主題，他們使用了羅馬柱、羅馬競技場、希臘神像等元素，包裝成質感的居家用品，想像在家裡使用太陽神阿波羅的頭當作馬克杯，或是用羅馬競技場盛裝你愛的甜點零食，是不是很幽默，DOIY希望你用不一樣的角度看這世界，讓這些經典的歷史們不再如此冷漠充滿距離感，能融入你的日常。

此檔活動還特別展出其他歐洲品牌商品，像是德國paprcuts.de、德國REMEMBER、荷蘭IXXI、荷蘭Jansen+co、英國Ecoffee Cup等，i+Deal Lab加上這些元素後，變身有點時尚又帶點潮流的空間。歡迎你來到這，親自感受西班牙DOIY與其他歐洲品牌帶給你的新鮮趣味。

圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

i+Deal Lab資訊

店面地址：台北市信義區虎林街164巷72號(捷運永春站4號虎林街出口)

營業時間：周二~周六 13:30~21:00

更多商品資訊，請上有.設計uDesign官網查詢。