英王室也是粉絲 Rimowa品牌長：名人加持不用花錢廣告

2018-07-02 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



企業常砸數百萬美元打廣告，誘惑消費者購買產品。但有120年歷史的行李箱製造商德國公司Rimowa不花大錢廣告，也能吸引到徹夜在店外排隊等著搶購新品的人潮，限量商品剛上網，幾分鐘內便銷售一空。

那些在Rimowa倫敦分店門外排隊的人，想擁有一個該公司和紐約潮牌Supreme聯手設計的行李箱。Supreme最初是滑板玩家的服裝品牌，它紅底白字商標現在誇張出現在Rimowa行李箱上。

兩個品牌的風格乍看下差異頗大。擁有標誌性溝槽設計的Rimowa行李箱以堅固耐用出名、深獲名人喜愛，英國王室據傳是忠實粉絲；法國精品集團酩悅軒尼詩－路易威登（LVMH）於2016年以6.4億歐元（約台幣220億元）的價格收購80%股權。Supreme則是1994年在曼哈頓鬧區設立第一家分店，店裡有開闊空間，鼓勵大家直接溜滑板進門。

根據Rimowa品牌長穆艾拉斯，限量合作計畫反應佳，是因為Rimowa長期以來的吸引力。他說：「我們有代表性產品，非常恆久經典。它有點像帆布。所以，聯名合作是市場策略的自然延伸。」

穆艾拉斯沒花大錢打廣告推銷Supreme的聯手設計，Rimowa靠的是該品牌的名人粉絲。他表示：「Supreme是個有趣的例子，因為我們沒做任何行銷，零行銷⋯⋯我們只有朋友，你知道的，他們出門旅行會把產品照片貼出來。這個品牌的朋友剛好是實境節目金卡戴珊，和巴西足球明星內爾馬。」這些高人氣社群媒體明星絕對是觸及Supreme粉絲的好方法。「這種特殊文化並不喜歡被鎖定行銷。」

穆艾拉斯又說，合作順利還有一個原因是，雙方多年來互相欣賞，Supreme的員工是Rimowa愛用者。

穆艾拉斯2017年6月接下Rimowa品牌長一職，之前三年他擔任LVMH內容創意副總裁，再前面兩年，他是蘋果公司創意總監。Rimowa執行長阿諾對他的科技背景很感興趣。

Rimowa也和義大利時尚品牌芬迪（Fendi）以及爆紅的街頭潮牌Off-White合作。和Off-white的聯手設計6月在巴黎時尚周推出，透明登機箱網上定價1200美元。目前已經售罄，不過美洲和亞洲分店7月會進貨。

Rimowa今年稍早也翻新商標和經典行李箱的設計，慶祝120周年慶。

對穆艾拉斯來說，該品牌想在核心購買者之外，爭取年輕世代，但後者想彰顯的是文化地位，而非財力。

他說：「奢侈品對很多人來說，仍舊意味高價和獨特性，但也開始有其他意義。一開始也許和財力相關，但現在可能和文化地位的關係更深厚。所以，現在從我擁有什麼，轉變成我知道什麼，或者是我的經歷和我的立場。」

穆艾拉斯表示，他希望能聘請更重視生活風格、而非文案或藝術指導的創意團隊，他說：「年輕世代更像策展人而非工匠，這很酷。最終，我希望大家有品味，意思不是穿著打扮展現出好品味，而是了解文化，以及如何去影響並加以改變。。」

他認為與其聚焦有特定目的的技術性行銷策略，其中可能包括把上網瀏覽的人轉化為下單購買者，行銷人員應該放寬眼界。